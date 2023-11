Vasco pode ter Gary Medel contra o Cruzeiro

Gary Medel é um dos principais jogadores do Vasco na atual edição do Brasileirão. Tendo chegado apenas na janela do meio de ano, seu impacto imediato e constante o faz ser reconhecido pela torcida e por jornalistas como fundamental para essa retomada recente do Gigante da COlina na tabela do Campeonato Brasileiro.

O chileno de 36 anos já disputou 15 partidas pelo Vasco e, apesar de ter chegado ao clube como volante, assumiu em definitivo a posição de zagueiro após algumas rodadas.

Sua qualidade e importância também é traduzida no seu reconhecimento para o futebol de seleções, afinal, é titular absoluto e capitão da Seleção Chilena, pela qual venceu duas vezes a Copa América, em 2015 e 2016.

Medel pode retornar antes na Data Fifa e atuar contra o Cruzeiro

Essa sua importância o faz ser nome certo nas listas convocatórias de Eduardo Berizzo, o que já o deixou indisponível para alguns jogos do Vasco desde sua chegada.

Esse parece ser o caso para o confronto contra o Cruzeiro, no próximo dia 22. O chileno, em tese, vai estar defendendo as cores do Chile um dia antes, em confronto contra o Equador.

No entanto, um fato precisa ser levado em conta: Medel está pendurado pelas Eliminatórias nesse momento. Isso significa que, caso receba cartão contra Paraguai no dia 16, ficará suspenso para o confronto diante do Equador e estará 100% apto a representar o Cruzmaltino no duelo contra a equipe mineira.