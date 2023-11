CBF anuncia duelo entre Brasil e Inglaterra para 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na manhã desta segunda-feira (06), o primeiro duelo da Seleção Brasileira para 2024. No dia 23 de março do próximo ano, o Brasil terá duelo importante na preparação para a Copa América e medirá forças com a Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres.

Está será a primeira partida da Seleção Inglesa contra uma equiep Sul-Americana. A última foi em novembro de 2017, justamente contra o Brasil, em Wembley. Na ocasião, as equipes empataram o duelo sem gols.

Com poucos duelos contra equipes europeias para a preparação brasileira para o mundial de 2022, no Qatar, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, havia prometido buscar amistosos contra grandes seleções para o ciclo preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Além do duelo contra os ingleses, já havia sido anunciado que o Brasil jogará uma partida contra a Espanha, também em março de 2024.

"O objetivo é sempre fechar jogos da Seleção Brasileira contra grandes equipes, especialmente equipes campeãs do mundo, para que possamos ter confrontos de alto nível técnico, que permitam também uma avaliação do desempenho da Seleção Brasileira em testes como estes. Nos jogos contra a Inglaterra e a Espanha, no ano que vem, teremos dois grandes clássicos do futebol mundial e, certamente, dois grandes espetáculos", afirmou Ednaldo Rodrigues.

Com os dois compromissos marcados, o Brasil terá, na primeira data Fifa de 2024, uma turnê europeia para grandes confrontos com Espanha e Inglaterra, que antecederão a disputa da Copa América, que acontecerá entre junho e julho do próximo ano, nos Estados Unidos.

Fernando Diniz prega foco nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Questionado sobre o amistoso, o técnico Fernando Diniz destacou o foco nos duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, que acontecerão neste mês de novembro.

"Para falar a verdade, esse jogo não está nem passando pela minha cabeça. Só estou pensando na Colômbia, e depois Argentina. Dois jogos muito difíceis, e a gente vai procurar fazer o melhor para a equipe ir bem e trazer bons resultados nessas duas próximas partidas das Eliminatórias", disse Diniz.

O Brasil tem sete pontos após quatro rodadas e é o terceiro colocado das eliminatórias. A Seleção visita a Colômbia no dia 16 deste mês, em Barranquilla, e depois faz clássico com a Argentina, no Maracanã, no dia 21.