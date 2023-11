Internacional empata com Fluminense no Beira-Rio e segue próximo do Z-4 no Brasileirão

Na abertura da 33ª rodada do Brasileirão Série A nesta quarta-feira (8), o Internacional não aproveitou o time "mesclado" do Fluminense e empatou sem gols no Beira-Rio, resultado que deixou o torcedor Colorado incomodado no apito final.

Inter teve mais volume de jogo no primeiro tempo

Além de uma escalação alternativa com muitos titulares descansando após a conquista da Libertadores, o Fluminense entrou com uma intensidade abaixo do padrão sob comando de Fernando Diniz e acabou demostrando muita dificuldade de criação e saída de bola. Por outro lado, o Inter teve volume de jogo, mas não criou muitas chances claras durante o primeiro tempo.

A primeira ameaça de gol veio aos 10' com Alan Patrick lançando bola por elevação nas costas da marcação para Valencia dominar e tentar tirar de Fábio, mas o goleiro do Fluminense conseguiu uma boa defesa. Na sequência, Alan Patrick recebeu pelo meio e armou de perna canhota para disparar um chute firme, por cima do gol.

O Fluminense chegou com perigo apenas aos 27', em jogada individual de Leo Fernández, cortando a marcação e soltando um chute muito firme exigindo bela defesa de Rochet. Nos acréscimos, o Inter voltou ao ataque com Alan Patrick cobrando falta direto para o gol com enorme perigo, passando muito próximo do ângulo direito de Fábio.

Fluminense equilibrou a partida com mudanças de Diniz

Diniz acionou Keno e Martinelli para o segundo tempo, com o jovem assumindo o seu posto no meio deslocando André para a zaga. Porém, o Fluminense falhou aos 3' na saída de bola e Wanderson aproveitou para soltar com Maurício, em finalização perigosa à esquerda do gol.

O segundo tempo começou mais movimentado e Rochet trabalhou aos 6' para evitar a conclusão de Lima após domínio dentro da área. Depois, foi a vez de Bustos rolar para trás da direita e a bola sobrou para Johnny finalizar rasteiro, mas Fábio conseguiu outra grande defesa.

Em outro lance de enorme perigo, Valencia partiu em contragolpe rápido puxado por Valencia e tocou para trás buscando Wanderson. O chute não saiu firme, mas o desvio em André quase enganou Fábio, que fez a defesa em dois tempos.

As alterações dos técnicos deixou a reta final da partida mais truncada com muitas faltas, cartões amarelos (inclusive para Fernando Diniz, muito irritado com a arbitragem no segundo tempo) e poucos espaços para trabalhar lances ofensivos.

A última chance de gol da partida foi do Fluminense, nos acréscimos. Keno cruzou rasteiro da direita e Guga surgiu como elemento surpresa para tocar, mas a bola saiu rente à trave direita do gol.

Tabela

Com o empate, o Internacional foi a 43 pontos na tabela de classificação e possui apenas seis pontos de vantagem em relação ao Santos, primeira equipe dentro do Z-4. O Fluminense chegou a 46 pontos, em oitavo lugar.

Sequência

Na próxima rodada, o Internacional viaja até a capital paulista para encarar o Palmeiras no sábado (11), na Arena Barueri, a partir das 21h pelo horário de Brasília. Antes, às 18h30, o Fluminense terá ela frente um clássico diante do Flamengo, no Maracanã.