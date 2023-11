Com gol de Elvis, Ponte Preta vence Tombense pela Série B

Em noite incrível de sábado (11), a Ponte Preta venceu o Tombense, por 1 a 0, pela 36ª rodada, pela Série B do Brasileirão, no Almeidão. Elvis anotou para o alvirrubro.

Ponte domina, mas não marca

O jogo começou com a Ponte Preta totalmente focada e determinada a vencer, mas apesar do volume, a equipe não conseguiur criar tantas oportunidades. Aos 31, o lateral Artur trabalhou com Pablo Dyego e cruzou na medida para o meio-campo Amaral cabecear na trave.

Na sequência, o atacante Jeh teve uma boa chance de marcar, quando recebeu de Elvis na cara do gol, mas optou por tentar cavar o pênalti, mas acabou recebendo cartão amarelo. Sem mudanças, as equipes desceram zeradas para o s vestiários.

Ponte pressiona e marca

A etapa final começou com a Ponte no mesmo pique, atacando e tentando ser letal. Aos 21, o meia Elvis levantou bola para a área em cobrança de falta no segundo andar, Felipe Garcia subiu sozinho para tentar pegar a bomba, mas a bola escapou entre as mãos dele e morreu no fundo da rede.

A desvantagem fez o Gavião se desesperar, mas ao invés de produzir, ficou estagnado, pouco levou perigo para igualar o marcador.

Mas, e como fica?

O resultado deixa a Ponte Preta com 38 pontos, na 15° lugar. O Tombense, por sua vez, cai para o 16° lugar, com 37 pontos e permanece fora do Z-4.

Próximos Jogos

A Ponte Preta volta a campo no sábado (18) quando encara o Juventude no Alfredo Jaconi, a partir das 17h, em Caxias do Sul. O Tombense enfrenta o CRB, segunda-feira (20), às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió.