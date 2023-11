Luan e Piquerez têm lesão constatada; lateral fica de fora da seleção uruguaia

Tanto Luan quanto Joaquín Piquerez tiveram problemas físicos detectados pelo Departamento Médico do Palmeiras. No caso do zagueiro, há uma lesão na coxa direita; no lateral, um edema na coxa esquerda.

Ambos foram submetidos a exames após a partida de sábado (11), em Barueri, contra o Internacional. Na ocasião, o zagueiro foi substituído no intervalo, quando, no último lance da primeira etapa, acusou um estiramento no local da lesão.

Com a lesão confirmada, o lateral uruguaio ficou de fora da convocação de Marcelo Bielsa para representar La Celeste. A lista, que conta com o ex-palmeirense Matías Viña, foi anunciada hoje pelo treinador argentino. O camisa 22, no entanto, não é motivo de preocupação; há otimismo de que esteja com a delegação para o próximo compromisso da equipe, contra o Fortaleza, depois da Data FIFA.

Já o camisa 13 inspira maiores preocupações. Sem prazo de retorno ao time - como de praxe no Palmeiras -, Luan vinha desempenhando um papel crucial no novo esquema tático de Abel Ferreira, com três zagueiros, e finalmente experimentando uma sequência na titularidade do time.

Líder do campeonato, o Verdão volta a campo somente no próximo dia 26/11, para enfrentar o Fortaleza, décimo segundo colocado, na Arena Castelão. Com 43 pontos, o time de Vojvoda ainda depende de resultados positivos para afastar o risco da degola no nacional.