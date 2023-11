Abel critica CBF após vitória do Palmeiras: "É uma vergonha"

Na noite deste sábado (11), o Palmeiras venceu bem o Internacional por 3 a 0 e assumiu a liderança provisória do Brasileirão. Entretanto, o tom de Abel Ferreira em sua entrevista coletiva pós-jogo não demonstrava muito isso.

O técnico português foi direto em tudo que disse e teceu críticas a CBF, destacando novamente as dificuldades com o calendário do futebol brasileiro.

"É uma vergonha a CBF deixar fazer oito jogos seguidos com dois ou três dias de descanso. É uma vergonha. Isto é insano para todo mundo. No último jogo aqui, o Athletico-PR ficou sem dois jogadores. Hoje, o Luan se lesionou, e o Inter perdeu dois jogadores. Será que isso não faz as pessoas refletirem? É uma vergonha o que fazem com os jogadores brasileiros, com o futebol brasileiro. Há um público top, jogadores bem preparados, felizmente temos o núcleo de performance que nos ajuda. Contra o Flamengo, não conseguimos. Acertamos e erramos como todos, mas precisamos refletir. É uma vergonha o que está acontecendo, oito jogos seguidos com dois ou três jogos de descanso. Enquanto eu estiver aqui no Brasil, vocês vão ouvir isso: é uma vergonha. Essa é a minha opinião. Tudo o que eu falo tem uma única intenção: tornar o futebol brasileiro melhor", afirmou o treinador que viu Luan sair lesionado de campo ao final do primeiro tempo.

Abel Ferreira também demonstrou insatisfação em atuar novamente na Arena Barueri e ressaltou que, em luta pelo título, o Verdão precisa jogar em casa cheia.

"Só quero jogar no Allianz Parque, o resto (dá de ombros). O Allianz Parque é a nossa casa, é ali que quero jogar. O resto não me importa, quero ganhar jogos e títulos, é isso que me pedem. Ganhamos oito títulos e ainda somos xingados porque não é o suficiente. Só quero ganhar e jogar na nossa casa. Eu não quero saber da direção e da WTorre, isso não é problema meu, eu quero jogar no Allianz Parque. Se vamos ganhar ou se vamos perder, não sei, mas quero jogar no Allianz Parque. Comecei essa entrevista dizendo ao seu colega que uma equipe campeã não pode ter um estádio assim, vocês que me desculpem. É isso que nos exigem, é isso que nos pedem, então é isso que vou pedir também e exigir. A nossa casa não é aqui, é no Allianz Parque. Até o banco não me sinto confortável, não é o banco onde sento. Às vezes, tropeço aqui (sala de imprensa) no fundo. Não é igual, não é igual".

"O que posso falar é que a nossa equipe merece um estádio inteiro, é isso que tenho a dizer. Nem no nosso estádio estamos a jogar. Depois de tudo o que sofremos, de tudo o ouvimos, estamos aqui brigando. Nunca prometi títulos a ninguém. Tem coisa que prometi e dou o meu melhor todos os dias. Se é com o Rocha de lateral ou de ponta, vamos assim. Sou europeu, não sou brasileiro, sinto em lhes afirmar isso. Eu não sou da escola do Brasil. Quando vim no PAOK aprendi a ser frio, aqui é muito emocional. Se tiver que jogar o Rocha, vai ser ele. Se tiver que ser o Mayke, vai ser ele. O Rony passou um período mal, saiu, e está a se recuperar. O Zé também. Com o treinador, não é diferente. O que me parece é que os únicos perfeitos são os que criticam. Há críticas que nos fazem refletir e outras que só querem nos menosprezar. Por isso, valorizo os torcedores que vieram aqui hoje, se deslocaram, pegaram fila e agradeço de coração", disse o comandante.

Ainda sobre a torcida, Abel criticou uma pequena parcela de palmeirenses que abusam das críticas a equipe.

"De que torcedores você está falando? Dos que vêm aqui nos apoiar ou aqueles que ficam em casa em um computador, fazem um blog e nos criticam para influenciar os outros? É isso que digo para os meus jogadores: não se deixem influenciar por esses torcedores, que talvez nem sócios sejam. É por isso que temos um espírito de grupo muito forte. Se forem falar, falem para incentivar. Isso que estou a falar são 3% dos torcedores. Acerto e erro como todos, mas a sensação que fico é de que aqueles que estão em frente aos computadores sabem de tudo, não erram e falam sempre no final. Eu prefiro valorizar todos os outros 97% dos torcedores."

Ao ser questionado sobre o que esperava da sua equipe ao terminar a partida deste sábado com quatro laterais em campo (Mayker, Marcos Rocha, Piquerez e Vanderlan), Abel explicou suas escolhas.

"Nosso grupo de trabalho acredita sem ver e acredita sempre. Não estou dando recado a ninguém, mas essa equipe luta sempre até o fim e dá o seu melhor. A comissão faz a mesma coisa. Nesses três anos, o Palmeiras joga todas as competições competindo. Sinto muito orgulho dos nossos jogadores. Veja hoje o Vanderlan o que ele fez. O que eu quero daquela posição? Quero verticalidade. Não quero um jogador que passe a bola para trás, que é o que faz 90% das equipes brasileiras. Não quero isso. Quero samba, quero verticalidade, quero gols", analisou.

O comandante ainda dissertou sobre os problemas que terá com os diversos convocados palestrinos no período da data Fifa. O comandante perderá Endrick, Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Vanderlan, Luis Henrique e outros atletas.

"Copo meio-cheio ou meio-vazio. Para qual lado você quer olhar? Se eu falar, vão me chamar de arrogante, mas há a valorização ao nosso trabalho. As seleções estão buscando cada vez mais os jogadores do Palmeiras. Alguma vez na história do Palmeiras houve seis jogadores convocados para a equipe A? Não sei. Tem o outro lado da moeda, que é não podermos treinar com esses jogadores. Dou muito mal trabalhando com desorganização e falta de rigor. Trabalhamos com os recursos que temos, observando os jogadores, é isso que temos que fazer, juntar as nuances que temos em torno de uma só, isso é ser treinador", afirmou.

Antes do fim da coletiva, Abel Ferreira pediu a palavra para mandar uma mensagem ao técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, que durante a semana também venceu o Botafogo por 4 a 3, de virada, no Rio de Janeiro, assim como havia feito o Verdão. Na ocasião, o português havia dito que apenas o Palmeiras era capaz de conseguir tal resultado.

"Queria fazer uma ressalva e agradecer ao Renato Gaúcho pelo o que ele disse. Muitas vezes vocês se esquecem. Um treinador sai dali com a emoção à flor da pele e vocês (imprensa) se esquecem disso. Felizmente, o Renato Gaúcho é um treinador genuíno, verdadeiro, não é hipócrita e disse realmente aquilo que aconteceu. Portanto, se eu disse que havia uma única equipe capaz de fazer isso, agora eu digo: há duas capazes de fazerem isso. Está bem?", finalizou.

Com a vitória conquistada na noite deste sábado (11) diante do Internacional, o Palmeiras assume a liderança provisória do Brasileirão, com 62 pontos. No entanto, o Verdão pode terminar a rodada em terceiro lugar. Isso porquê Botafogo, Red Bull Bragantino e Grêmio ainda jogam na rodada.

Após a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo somente após a data Fifa, daqui a duas semenas. O Verdão vai enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão, no próximo dia 26, às 18h30.