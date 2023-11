Brasil poderá fazer pior campanha no formato atual das Eliminatórias, caso não vença a Argentina

Após derrota para a Colômbia, a Seleção Brasileira, caiu para o quinto lugar na tabela e pode fazer a pior campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Nesse início de Fernando Diniz à frente da seleção canarinho, o treinador tem duas vitorias, um empate e duas derrotas, somando apenas sete pontos em cinco jogos, algo que não acontecia desde 1994. O Brasil nunca tinha tido uma participação tão ruim.

Essa derrota para seleção colombiana também foi marcada pela quebra de tabu, a Seleção Brasileira nunca havia perdido para eles em uma edição de Eliminatórias. O Brasil só havia perdido para Colômbia em duas edições de Copa America, 2015 e 1991, e em um amistoso em 1995.

O Brasil tem uma longa vantagem na história desse confronto contra a Colômbia, são 36 partidas disputadas, 21 vitorias brasileiras, 11 empates e apenas 4 vitorias colombianas.

Essa também é a primeira vez que o Brasil perde duas partidas seguidas em uma edição de Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Pontuação do Brasil nas últimas quatro edições das Eliminatórias em cinco jogo

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a seleção terminou as primeiras cinco partidas com 22 pontos. Já nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, a equipe brasileira terminou com 8 pontos nos primeiros cinco jogos.

Nas Eliminatórias de 2014 a seleção não participou. E em 2010, o Brasil terminou com 8 pontos.

Confronto contra a Argentina

O Brasil vai enfrentar os atuais campeões do mundo, a equipe de Fernando Diniz terá que entrar em campo mais ligada e atenta que o normal e deve achar meios de neutralizar o potente ataque Albiceleste, que deve contar com seus craques Lionel Messi e Angel Di Maria.

A seleção canarinho ainda tem um desfalque de peso, Diniz não contará com o atacante Vinicius Junior que lesionou o músculo bíceps femoral da coxa direita, na última partida contra a Colômbia, após uma forte entrada do lateral colombiano Davison Sánchez aos 27 minutos do primeiro tempo e teve que ser substituído.

O treinador Fernando Diniz deve colocar o atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, no lugar do camisa 7 do Real Madrid. A duas seleções se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.