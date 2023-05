Palmeiras vence Cerro Porteño no Paraguai e se aproxima de classificação na Libertadores

O Palmeiras foi ao Paraguai na última quarta-feira (24) e venceu o Cerro Porteño por 3 a 0 pela Copa Libertadores da América. Com dois gols de Artur e um de Rony, o Verdão foi dominante do início ao fim e volta ao Brasil com mais três pontos na bagagem. Pontos estes que deixam o alviverde na segunda colocação do Grupo D, estando atrás, apenas, do Bolívar, que lidera o grupo pelo critério de saldo de gols.

O triunfo aproxima muito a equipe de Abel Ferreira da classificação, visto que o time precisa somar apenas mais um ponto nos próximos dois duelos para se garantir matematicamente na fase mata-mata do torneio mais importante da América.

A VITÓRIA DO VERDÃO

A partida começou equilibrada em Assunção, no Paraguai. O Cerro tomava liberdade e controlava o ritmo no início do duelo, até ter, aos 14 minutos, Báez, expulso após consulta do VAR, por falta forte em Arthur.

Jogando com um a mais, o Palmeiras foi tomando a iniciativa e criando boas oportunidades no jogo. Aos 24 minutos da primeira etapa, Zé Rafael recuperou bola no meio campo e lançou para Rony, que encontrou Arthur livre, que bateu de primeira e abriu o placar no Paraguai. Ainda no primeiro tempo, o Verdão teve boas chances para aumentar sua vantagem. Zé Rafael, Gustavo Gómez e Rony desperdiçaram boas oportunidades, fechando a primeira etapa em 1 a 0 para os visitantes.

No segundo tempo, os paraguaios subiram ao ataque em busca do empate e, com um jogador a menos, deram espaço para a equipe brasileira matar a partida. Aos 12, Arthur balançou as redes novamente após recber passe de Rony. Dez minutos depois foi a vez do camisa 10 balançar as redes com direito a um golaço driblando o goleiro Jean.

Com 3 a 0 no placar, o Palmeiras cadenciou e controlou o duelo sem sustos. O time de Abel Ferreira ainda teve a expulsão de Richard Ríos, que foi advertido com o cartão vermelho após deixar o braço em Cardozo Lucena, após ser empurrado, aos 31 minutos.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos nove pontos na tabela. O time, porém, fica em segundo lugar do grupo, atrás do Bolívar, pelo saldo de gols. Já o Cerro passa a ocupar a lanterna do Grupo D, com três pontos e sem expectativas de classificação. A equipe paraguaia ainda luta por uma vaga nos playoffs da Copa Sudamericana, junto ao Barcelona de Guayaquil, do Equador.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Palmeiras volta a campo neste domingo (28), diante do Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileirão. O Cerro também volta aos gramados neste domingo, diante do Nacional, pelo Campeonato Paraguaio. As equipes retomam suas atividades na Copa Libertadores daqui a duas semanas. O Verdão enfrentará o Barcelona, do Equador, no Allianz Parque, enquanto os paraguaios duelarão com o Bolívar, na Bolívia.