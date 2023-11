Paulo Autuori assume erros após empate em casa contra Vasco

Cruzeiro e Vasco se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (22) e acabaram no empate por 2 a 2. Arthur Gomes e Bruno Rodriguesmarcaram para os mineiros, e Puma Rodríguez e Gabriel Pec fizeram os gols dos cariocas.

Fala Autuori!

Paulo Autuori disse em coletiva que a equipe cometeu erros que resultaram nos gols da equipe vascaína. "Sabíamos das jogadas áreas que iam acontecer, e aconteceram. Cometemos o erro e sofremos com isso."

Ao ser questionado na insistência na escalação do atacante Wesley, o treinador afirmou que as escolhas são feitas em razão das características do atleta e que gosta de poder contar com todo o elenco.

"Eu vejo o dia a dia e vi a necessidade de um jogador com as características dele, não é vontade pessoal, é necessidade. Não vou abrir mão de contar com todos os jogadores."

"Seria muito importante ter o nosso torcedor nesse momento, porque ele é fundamental. Sei que eles também não estarão nos próximos jogos, mas espiritualmente estarão conosco. Queremos ao final, oferecer para eles a vitória", falou o treinador. E lembrando que o Cruzeiro está sob suspensão do STDJ após confusão de torcidas na partida contra o Coritiba. Até o final do campeonato, a raposa não contará com o apoio dos cruzeirenses em todos os jogos como mandante.

"Temos que enfrentar os erros, analisar, corrigir e ter a necessidade de manter o foco ao longo do jogo" Finaliza Paulo Antori.

Sequência

Ainda na luta contra o rebaixamento, o Cruzeiro enfrentará o Goiás fora de casa na próxima segunda-feira (27). O time mineiro ocupa a 16º colocação do brasileirão, estando apenas a 3 pontos do Z4.