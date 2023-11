Com gol no fim, Cruzeiro vence Fortaleza fora de casa e deixa Z-4 do Brasileirão

O Cruzeiro saiu da zona do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, a Raposa venceu o Fortaleza por 1 a 0 para aliviar um pouco a luta contra o rebaixamento, Bruno Rodrigues, o autor do gol, teve o lançe revisado pelo VAR, porém o gol foi validado, e balançou as redes aos 80 minutos da partida para garantir os três pontos.

Como fica

O Fortaleza não vence há oito jogos, sendo sete pela Série A do Brasileirão. Com o resultado, o Leão segue com 43 pontos , em 12 colocado da tabela. Já o Cruzeiro, com a vitória, deixa o Z-4, sobe de posição para 16 colocado, e fica com 40 pontos, empatado juntamente com o Vasco.

Jogo fechado

João Ricardo teve pouco trabalho no primeiro tempo. O Fortaleza teve muitos lances em impedimento e faltas de ataque. A primeira finalização perigosa foi do Leão, com Lucero, defendida por Rafael. O Cruzeiro respondeu com Rafael Elias, mas foi marcada uma falta no lance. Lucero colocou entre as pernas de Rafael, mas mandou para fora, em lance com impedimento. Yago Pikachu recebeu dentro da área e finalizou de primeira, mas Rafael mandou para escanteio. Machuca marcou para o Fortaleza, mas não foi validado, pois o jogador estava impedido.

Gol para subir

Os técnicos voltaram para o segundo tempo com alterações em busca de maior ofensividade. Ian Lucas recebeu na ponta e cruzou para a área. Bruno Rodrigues finalizou e marcou para o Cruzeiro. O árbitro, primeiramente, deu impedimento. Com o auxílio do VAR, o gol cruzeirense foi validado para garantir os três pontos.

Próximos jogos

O próximo confronto do Fortaleza será diante do Botafogo, no dia 23, pela 29 rodada, na Arena Castelão, às 19 horas. O Cruzeiro vai receber o Vasco um dia antes, no dia 22 de novembro, pela rodada 33 da Série A do Brasileiro, às 19 horas, no Mineirão.