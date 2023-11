Cruzeiro vence Atlético com gol de Byanca Brasil e leva o Campeão Mineiro Feminino 2023

Neste domingo (19), o Cruzeiro conquistou o título de campeão mineiro feminino de 2023. A vitória contra o Atlético, por 1 a 0, no jogo único realizado no Independência, veio como uma revanche após duas tentativas frustradas contra o arquirrival nos anos anteriores. O Cruzeiro não conquistava o título desde 2019.

Byanca Brasil, artilheira do campeonato com 12 gols e principal destaque das Cabulosas, foi a autora do gol decisivo na etapa final. Do lado atleticano, houve um pênalti nos minutos finais, mas Soraya acabou perdendo a cobrança, que foi defendida por Taty Amaro, goleira do Cruzeiro.

O título premiou a melhor equipe do campeonato. O Cruzeiro foi a única equipe que não foi derrotada na competição, sagrando-se campeão invicto do Mineiro 2023. Na semifinal, as Cabulosas eliminaram o Nacional com um agregado de 11 a 0.

Já o Atlético terminou a competição com duas derrotas, ambas para o Cruzeiro. Na semifinal, as Vingadoras eliminaram o América com um agregado de 2 a 1.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Primeiro tempo termina sem gols

Os primeiros minutos de jogo foram mais voltados para o ataque do Cruzeiro, com algumas chances criadas por Byanca Brasil e Maii Maii, e a goleira Rayssa salvou as Vingadoras em algumas ocasiões. Aos 11 minutos, o Atlético teve um lance muito contestado pela torcida e pelas jogadoras. Isa Fernandes derrubou Lú Gomes na área, mas o árbitro mandou seguir, causando revolta entre os torcedores atleticanos.

A maior oportunidade do primeiro tempo foi das Vingadoras, com Neném, que, debaixo do gol, acabou chutando mal na bola e desperdiçando a chance de abrir o placar no clássico."

Byanca Brasil marca único gol da partida e dá o título ao Cruzeiro

O segundo tempo foi muito mais agitado do que o primeiro, com as duas equipes criando oportunidades de gol. Logo no início da etapa final, Mari Pires teve uma chance clara, que novamente foi impedida pela goleira Rayssa.

Pouco depois, outra boa oportunidade para as Cabulosas, desta vez com Gaby Soares, que saiu cara a cara com Rayssa. Mais uma vez, a goleira conseguiu defender e salvar o Galo. Dois minutos depois, o gol do Cruzeiro saiu. Byanca Brasil recebeu de Rafa Andrade, dominou e finalizou na saída da goleira do Atlético, fazendo o Cruzeiro abrir o placar em 1 a 0.

No último lance da partida, Pavi foi derrubada por Taty Amaro, e o árbitro marcou pênalti para as Vingadoras. Soraya cobrou, mas desperdiçou, parando na goleira das Cabulosas, o que garantiu o título mineiro para o time celeste.

Próximos compromissos

Agora, as Cabulosas participarão da Brasil Ladies Cup ainda neste fim de ano, entre os dias 3 e 10 de dezembro. Por outro lado, as Vingadoras se despediram da temporada neste ano.