Cruzeiro terá desfalque importante contra o Vasco na luta contra Série B

Nas suas redes sociais, o Cruzeiro confirmou que o volante titular da equipe, Lucas Silva, sofreu uma lesão no joelho direito durante o confronto contra o Coritiba no último sábado (11). O volante, que vinha sendo um dos destaques da equipe mineira, se lesionou em uma dividida com Andrey, do time paranaense.

O jogador vinha sendo um dos destaques da equipe mineira e certamente é uma baixa relevante. Ele sofreu a lesão em uma dividida com Andrey, do Coritiba, no confronto entre time paranese e Cruzeiro que ocorreu no último sábado.

O confronto foi marcante de maneira muito negativa aos cruzeirenses, pois também foi palco de uma confusão generalizada entre as torcidas de Coritiba e Cruzeiro, situação que pode ocasionar em punição para ambas as equipes até o final do Campeonato Brasileiro.

Lucas Silva passará por um tratamento conservador imediato no joelho, mas o clube não divulgou a previsão de retorno. É provável que o jogador fique fora do restante do Campeonato Brasileiro. A situação representa uma baixa significativa para o Cruzeiro, dada a relevância do volante no desempenho da equipe.