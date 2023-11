Ponte Preta enfrenta o CRB buscando permanecer na Série B

A Ponte Preta irá receber o CRB, neste sábado (25), no Estádio Moisés Lucarelli, em confronto válido pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De um lado, a "Macaca" querendo permanecer na segunda divisão, do outro, o CRB, que entra em campo para cumprir tabela, pois já não possui mais ambições na competição. A partida terá início às 17h (de Brasília), em Campinas.

Situação da Ponte Preta

Na última rodada da Série B, a Ponte Preta encara uma tarefa claramente definida: conquistar os três pontos para evitar o rebaixamento, sem depender de outros resultados. Com 39 pontos somados, e ocupando a 16ª colocação, tendo apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, a "Macaca" conquistou quatro pontos nos últimos dois confrontos como visitante (vencendo o Tombense, adversário direto na briga pela permanência, e empatando com o Juventude, time na disputa pelo acesso).

Caso ocorra um empate, é preciso torcer para que a Chapecoense e o Tombense não vençam. No caso de vitória de um deles, o Sampaio Corrêa precisa perder. Já em situação de derrota, é crucial que a Chape e o Tombense também não somem os três pontos, pois se um deles ganhar, será imprescindível que o Sampaio perca por uma diferença de seis gols a mais do que a "Ponte".

CRB sem ambições

Sem almejar mais nada na competição, o CRB ocupa o 9º lugar, e vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Tombense. Em caso de vitória, o "Galo" alcançará a mesma pontuação recorde do clube na Série B, quando somou 60 pontos.

Provável escalação da Ponte Preta

O time de João Brigatti deve entrar em campo com: Caíque França, Mailton, Castro, Fábio Sanches e Artur; Felipinho, Felipe Amaral, Ramon Carvalho e Elvis; Pablo Dyego e Jeh.

Provável escalação do CRB

Daniel Paulista deve escalar os seguintes 11 titulares: Vitor Caetano; Hereda, Saimon, Matheus Mega e Guilherme Romão; Lucas Lima, Falcão e João Paulo; Léo Pereira, Mike e Jailson Cauã (Rômulo).

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

Assistente 2: Fábio Pereira (TO)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA) (RS)

AVAR: André da Silva Bitencourt (RS)

Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)