Grêmio vê chance de título diminuir após derrota contra o Corinthians

O Grêmio sofreu uma dura derrota na última rodada do Brasileirão, no domingo (12), contra o Corinthians. Os três pontos, e uma possível liderança da competição, eram considerados praticamente garantidos para o Tricolor, já que jogava diante de sua torcida contra um adversário que lutava para não cair.

Após a expulsão de Bruno Méndez, aos 10 minutos, a expectativa era ainda maior por uma vitória da equipe mandante. Porém, o gol de Romero aos 32 minutos da primeira etapa jogou água chopp dos tricolores.

A rodada 33 também não foi das melhores para o Grêmio, já que todos os times da primeira parte da tabela conseguiram pontuar, seja com vitórias ou empates.

Chances de título despencam

Após a inesperada derrota, a chances do Grêmio ser campeão brasileiro em 2023 caíram para 6,4%. Antes da partida, esse número era de 18%. Os índices são calculados pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). À frente do Tricolor aparecem Bragantino (15,8%), Botafogo (28%) e Palmeiras (45.5%). O Flamengo tem 3,5% e o Atlético-MG 0,84%, segundo o levantamento.

Por outro lado, as chances de uma classificação direta à fase de grupos da Libertadores de 2024 estão altíssimas, em 99,6%, ou seja, quase uma certeza.

Grêmio e Palmeiras têm quatro jogos restantes no Brasileirão, enquanto o Botafogo tem um jogo a menos, que será disputado contra o Fortaleza, no dia 23 de novembro, fora de casa. Além disso, Bragantino e Flamengo também têm uma uma partida atrasada na mesma data.

De acordo com informações da UFMG, a probabilidade de um time se tornar matematicamente campeão é de 90% ao atingir a marca de 71 pontos conquistados.

Renato fala sobre a briga pelo título

"O clima que pode ter sido criado em relação ao Grêmio ser campeão não foi daqui de dentro. O grupo está bem blindado. Agora se fala em título, eu continuo com o mesmo discurso do jogo com o Botafogo. O Grêmio ainda tem possibilidades de ser campeão, tanto é que continua em terceiro lugar. Tem muita coisa que acontece no futebol. Até três semanas atrás ninguém duvidava que o Botafogo seria campeão. E vocês viram que chegaram três ou quatro clubes para brigar pelo título, e o Grêmio está na briga ainda. Vamos ver o que vai acontecer nesses jogos atrasados e o que vai acontecer na próxima rodada", disse.

Próximas partidas do Grêmio

Atlético-MG x Grêmio - Domingo (26), às 16h, na Arena MRV;



Grêmio x Goiás - Quinta-feira (30), às 19h, na Arena do Grêmio;



Grêmio x Vasco - Domingo (3 de dezembro), na Arena do Grêmio (horário a definir);



Fluminense x Grêmio - Quarta-feira (6 de dezembro), no Maracanã (horário a definir).