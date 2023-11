Internacional vence e complica vida do Bragantino no Brasileirão

Em partida disputada no Beira-Rio neste domingo (26), válida pela 35ª rodada do Brasileirão Série A, o Internacional venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, com gol de Enner Valencia. O resultado eliminou matematicamente as chances de rebaixamento do Colorado.

Internacional controla primeiro tempo e garante vantagem com Enner Valencia

A equipe de Eduardo Coudet começou o jogo sofrendo diante da intensidade do Red Bull Bragantino, que teve maior presença no campo ofensivo e controlou mais a posse de bola, precisando do resultado. No entanto, os comandados de Pedro Caixinha não conseguiram levar perigo considerável ao adversário.

O Internacional aos poucos tomou o controle da partida e partiu para o ataque. Aos 19 minutos, Enner Valencia foi acionado por Johnny, e o equatoriano acelerou, puxou para o meio e finalizou no contrapé de Cleiton. No entanto, a bola triscou a trave antes de sair.

Aos 26 minutos, o Red Bull Bragantino respondeu com Mosquera, que partiu em velocidade no contra-ataque sendo acionado pela direita e devolveu para Juninho Capixaba, mas Rochet fez uma grande defesa.

O lance originou um contra-ataque do Inter, com Enner Valencia percorrendo o campo até ser derrubado por Jadsom na grande área. O artilheiro cobrou o pênalti e deslocou o goleiro Cleiton para abrir o placar a favor do Inter.

Na sequência do primeiro tempo, a equipe de Coudet fechou-se no campo defensivo com um bloco intermediário, e o Red Bull Bragantino encontrou muita dificuldade para chegar ao ataque e criar chances de perigo.

Segundo tempo "morno" revela um Bragantino inofensivo

O Internacional começou o segundo tempo com mais posse no campo ofensivo, mas a primeira boa oportunidade foi dos visitantes. Aos 7 minutos, Vitinho recebeu na esquerda, puxou para o meio e finalizou cruzado, com a bola passando ao lado de Rochet.

Pedro Caixinha apostou em Helinho e Alerrando para a sequência do jogo no segundo tempo, enquanto Coudet promoveu as entradas de Rômulo e Carlos De Pena. Contudo, o jogo novamente ficou morno, com muita disputa no meio-campo.

Aos 32 minutos, o Red Bull Bragantino conseguiu chegar novamente, com Helinho cruzando rasteiro dentro da área. A bola ficou disputada, e a defesa do Inter afastou no limite para evitar o gol.

Na reta final, a estratégia muito defensiva do Inter deu certo, pois o Red Bull Bragantino não conseguiu incomodar o goleiro Rochet até o fim da partida e demonstrou muito descontrole na reta final, com Luan Cândido, Léo Ortiz e Jadsom recebendo cartões por reclamações com a arbitragem.

Tabela

A vitória deixou o Inter com 46 pontos, em 11º lugar, praticamente confirmando a permanência na primeira divisão do futebol brasileiro e bem encaminhado para uma vaga na Sul-Americana. Por outro lado, o Red Bull Bragantino segue com 59 pontos, em sexto lugar, quatro atrás do líder Palmeiras.

Sequência

Na próxima rodada, o Internacional enfrentará o Cuiabá fora de casa, na quarta-feira (29), às 20h, pelo horário de Brasília. Um dia depois, o Red Bull Bragantino receberá o Fortaleza, às 20h30.