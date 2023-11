Alerrandro lamenta derrota do Bragantino, mas ressalta importância dos próximos jogos em casa

O Red Bull Bragantino foi derrotado neste domingo (26) pelo Internacional, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Com isso, afastou-se da liderança do Brasileirão. Dessa forma, o atacante Alerrando lamentou, mas destacou a importância dos próximos jogos em Bragança Paulista.

Gol do Inter!



Enner Valencia sofre pênalti, e ele mesmo bate para abrir o placar contra o Bragantino pic.twitter.com/nP29on1JPX — ge (@geglobo) November 26, 2023

A derrota foi lamentada por Alerrandro, atacante do Massa Bruta, que falou um pouco sobre o duelo após o final do jogo: "A gente pressionou, mas o Inter defendeu bem. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil."

O atacante também falou um pouco sobre os próximos desafios do Massa Bruta no Brasileirão: "Agora é voltar para casa, descansar, trabalhar, porque a gente tem que fazer seis pontos em casa agora, que é fundamental".

• Próximo desafio

Red Bull Bragantino segue com 59 pontos e garantido na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. O time paulista retorna a campo na próxima quinta-feira (30), contra o Fortaleza, no estádio Nabi Abi Chedid.