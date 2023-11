"Temos que aceitar o resultado", diz Caixinha após empate do Bragantino diante do Botafogo

O Red Bull Bragantino arrancou um empate nos acréscimos diante do Botafogo, no Nabi Abi Chedid. O Massa Bruta foi dominante durante todo o duelo, abriu o placar com gol relâmpago de Thiago Borbas e viu o Fogão virar o jogo ainda na primeira etapa, mas, nos acréscimos, conseguiu o empate novamente com gol de Borbas.

Após a partida, o técnico Pedro Caixinha avaliou a atuação do Bragantino e enxergou uma partida com três momentos distintos.

"Eu acho que hoje foram três jogos diferentes. A equipe entrou muito bem, da maneira que tinha que entrar, e esse foi o primeiro jogo, quando marcamos o gol. Depois nós desligamos e deixamos de fazer o nosso jogo. Provavelmente pensamos que estava fácil ou que já estaria ganho. Perdemos o foco e tomamos dois gols. Esse foi o segundo jogo. E o terceiro jogo foi o segundo tempo. Nós sabíamos que tínhamos que tentar fazer coisas diferentes. Precisamos arriscar tudo, jogar em um 3-5-2, abrindo bem o jogo por fora, por onde saiu o gol e outras situações, e a história do jogo mudou. Foram três momentos, três jogos diferentes", analisou Caixinha.

Caixinha ainda comentou, ao ser questionado pelo repórter Pedro Cunha, da Vavel Brasil sobre o poder de reação da equipe e a importância do resultado diante do Botafogo.

Com o empate em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino fica a três pontos do líder Palmeiras, tendo um jogo a menos na tabela do Brasileirão. O Massa Bruta passa a ocupar a quarta colocação, com 59 pontos. A equipe volta a campo no próximo dia 23, diante do Flamengo, no Maracanã, em duelo atrasado da rodada 30.