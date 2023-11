Coudet valoriza vitória do Inter e reconhece estratégia defensiva: "Resultado além da ideia'"

O Internacional conquistou neste domingo (26) uma grande vitória diante do Red Bull Bragantino com o placar por 1 a 0, no Beira-Rio. O resultado deixou o Colorado praticamente livre de chances de rebaixamento nesta reta final de Brasileirão.

No entanto, a vitória foi conquistada com uma mudança na estratégia tática padrão de Coudet, que precisou improvisar na escalação com as ausências de Alan Patrick e Charles Aránguiz, que estavam suspensos. O técnico optou pelo jovem atacante Lucca ao lado do experiente Valencia.

Na entrevista coletiva, o treinador revelou que esta mudança foi primordial para adotar um estilo mais defensivo em relação à ideia de propor o jogo com posse de bola, fugindo das características tradicionais da equipe.

"Tivemos dias de trabalho e hoje falamos sobre a importância de ganhar, acima de tudo. Enfrentamos um time que está muito bem, tivemos hoje a linha baixa e depois no meio tempo eu falei para os jogadores que o mais importante era defender. Havíamos feito o gol e necessitávamos dos três pontos, a realidade é que estávamos acostumados a jogar de um jeito, e sinceramente hoje o resultado foi além da ideia."

Além disso, o técnico explicou o motivo pelo qual optou por Lucca em relação à Pedro Henrique, que estava mais cotado para a vaga de titular. Coudet ressaltou a vitalidade e a velocidade do jovem atacante.

"Lucca por sua juventude e porque ia ser um jogo para correr e brigar muito, fizemos o que falamos, e com os três pontos mais que importantes para subir na tabela", disse o técnico.

Jogadores precisam estar prontos para aproveitar as oportunidades, sinalizou Coudet

Por fim, Eduardo Coudet também ressaltou que todos os jogadores do elenco seguirão concentrados para aproveitarem oportunidades que surgirem durante a temporada. Além disso, o treinador disse que o verdadeiro objetivo consiste em terminar o Brasileirão com a maior quantidade possível de pontos.

“Todos os jogadores têm que estar preparados para os cinco minutos que mudam sua carreira. eu cobro e sigo cobrando a semana toda da mesma maneira desde o dia que cheguei e vai seguir assim. Todo mundo tem que estar preparado, o que vai acontecer depois ninguém sabe. Achamos o nosso objetivo curto, voltar a ganhar, salvar os pontos é o que quero.”

O Internacional ainda terá pela frente o Cuiabá (Arena Pantanal), o Corinthians (Neo Química Arena) e o Botafogo (Beira-Rio) antes do encerramento da temporada, no dia 6 de dezembro.