No Beira-Rio, Internacional e Fluminense decidem vaga na final da Copa Libertadores

Chegou a hora! Na noite desta quarta-feira (4) às 21h30 (horário de Brasília), o Internacional recebe o Fluminense, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores.

No jogo da ida, no Maracanã, empate em 2 a 2. Portanto, o vencedor da partida em Porto Alegre sairá com a vaga na grande final. Em caso de novo empate, por qualquer que seja o placar, o vencedor será decidido nas penalidades.

Na outra semifinal, Palmeiras e Boca Juniors decidem vaga no Allianz Parque, na quinta-feira (5). A final será disputada no Rio de Janeiro, no Maracanã, no dia 4 de novembro, que será será sábado.

Como chegam as equipes?

Internacional

O Colorado saiu do Maracanã com um “gostinho amargo”, pois estava ganhando a partida por 2 a 1, com um jogador a mais, porém levou o empate já no fim, com gol de Germán Cano.

Entretanto, a equipe de Coudet não terá problemas motivacionais para a decisão, pois a torcida colorada esgotou todos os ingressos disponíveis e promete levar mais de 50 mil pessoas ao Gigante.

O Inter aposta todas as suas fichas no torneio continental e no fator casa. Pela Liberta, a equipe está invicta como mandante, já eliminou River Plate e Bolívar e vai em busca do tri- campeonato da competição. Porém, a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, somente três pontos de distância ao Z-4, preocupa os torcedores, que pedem mais foco na competição após a partida de logo mais.

Fluminense

O Tricolor esperava sair do Maracanã com a vitória, porém, dada as circunstâncias da partida, a equipe está completamente viva no confronto. A grande atuação de Germán Cano deu esperanças aos torcedores de que a equipe pode não só alcançar a final da competição, como conquistar a taça de forma inédita, o que seria o maior feito da história do clube.

Os comandados de Fernando Diniz ainda não perderam fora de seus domínios neste mata-mata da Libertadores. Nos jogos contra Argentinos Jrs e Olímpia, um empate e uma vitória, respectivamente.

Pelo Brasileirão, o Flu ocupa a 6ª posição, brigando por uma vaga na Libertadores de 2024, caso ela não venha pela taça.

O fator experiência

Ambas as equipes apostam na experiência de seus principais jogadores para poderem fazer as malas para a final. Somadas as duas equipes, seis jogadores já disputaram Copa do Mundo. São eles: Felipe Melo e Marcelo (Fluminense) e Valencia, Rochet, Aranguíz e Mercado (Internacional).

O Inter, no meio do ano, incorporou o elenco com três grandes aquisições. Rochet, Valencia e Aranguíz, além de titulares, são líderes e referências no elenco colorado. Além deles, o capitão Alan Patrick, o lateral Renê e o zagueiro Mercado já foram campeões da competição e também agregam com muita bagagem.

Já o Flu, possui em sua meta o goleiro Fábio, de 43 anos, que é um dos maiores líderes do elenco, juntamente do lateral Marcelo, que fez história no Real Madrid e voltou para o Brasil em busca da Glória eterna. Além deles, Felipe Melo (40) e Ganso (33) já ganharam a competição em temporadas passadas e buscarão levantá-la mais uma vez.

Jogadores de calibre internacional

Os dois times têm em seu elenco jogadores que atualmente defendem suas seleções mundo afora, trazendo ainda mais disputa e incrementando a decisão.

Do lado colorado, Rochet (Uruguai), Aranguíz (Chile), Valencia (Equador), Jhonny (Estados Unidos) e Maurício (Seleção Olímpica do Brasil) foram convocados recentemente para defenderem seus países.

Já no lado tricolor, John Arias é titular da seleção Colombiana. Além dele, a equipe conta com o capitão Nino, o volante André e até o próprio técnico Fernando Diniz, como personagens da Seleção Brasileira.

Prováveis escalações

Internacional

Rochet; Mallo (Bustos), Vitão, Mercado e Renê; Johnny; Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Fluminense

Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André e Alexsander; Arias, Ganso e Keno; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Árbitro:Jesús Valenzuela (Venezuela)

Auxiliares:Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela).