Vasco conta com São Januário para seguir na Série A

Tem sido uma dura reta final ao Vasco no que parece ser uma verdadeira luta contra a maré para fugir do rebaixamento. Mesmo com seis jogos invicto, o time segue a apenas 1 ponto de entrar na zona de rebaixamento.

A corda está no pescoço e o time precisa seguir pontuando se quiser se manter fora do risco de queda para a Série B, no que seria o 5° rebaixamento da história do clube.

Foto: Leandro Amorim/Vasco

Jogar em São Januário tem sido um trunfo a favor do Vasco, que nesse segundo turno conquistou 19 pontos de 24 possíveis jogando nos seus domínios.



Vindo de empate contra o Athletico, no Paraná, no último sábado (25), o clube agora enfrenta outras 3 finais para seguir no ritmo de fuga à queda. Desses três confrontos, dois deles são em São Januário. Confira:



— Vasco x Corinthians - 36ª rodada (28/11)

— Grêmio x Vasco - 37ª rodada (03/12)

— Vasco x Bragantino - 38ª rodada (06/12)

Como está a expectativa para a arquibancada?

A carga total de ingressos já foi vendida para o duelo contra o Corinthians, que será amanhã, terça-feira (28). A promessa é de casa cheia e mais do mesmo que já vimos no atual Brasileirão: a torcida do Vasco sendo o 13° jogador.

Para o duelo diante do Bragantino, na próxima quarta-feira (6), ainda não foram abertas as vendas de ingresso, mas a tendência é que proceda tal qual o duelo diante do clube paulista: lotação total.

Certamente, é um fator sendo levado em conta pela comissão técnica e jogadores do Vasco nessa reta final. O peso da torcida do Vasco nos resultados do time, principalmente quando sendo mandante, é notório.