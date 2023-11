Federação Paulista anuncia ganhadoras dos prêmios do Paulistão Feminino

O Corinthians foi campeão do Paulistão Feminino no último domingo (26), pelo placar de 5 a 3 no agregado, contra o São Paulo. E na noite de ontem (27), em evento realizado pela Federação Paulista de Futebol, foi definida a seleção da competição, o melhor treinador, artilheira, entre outros prêmios.

O time foi escolhido com base em votos de jornalistas, técnicos e capitãs, de todas as equipes participantes do campeonato.

Quatro jogadoras do Corinthians, campeão em todas as competições deste ano, foram incluídas na seleção. Enquanto isso, o São Paulo contou com três jogadoras e seu treinador. Além disso, atletas da Ferroviária, Palmeiras e Santos também marcaram presença na lista das 11 melhores jogadoras.

A formação da seleção do campeonato

Escalada em uma formação 4-3-3, a seleção contou com: Luciana (Ferroviária); Letícia Alves (São Paulo), Ana Alice (São Paulo), Mariza (Corinthians) e Yasmim (Corinthians); Brena (Santos), Aline Milene (São Paulo) e Vic Albuquerque (Corinthians); Eudimilla (Ferroviária), Millene (Corinthians) e Amanda Gutierres (Palmeiras).

Melhor treinador

No comando do time está Thiago Viana, o técnico que conduziu o São Paulo ao vice-campeonato desta temporada. Sua liderança ajudou o Tricolor a chegar na final do torneio, vencendo, inclusive, o jogo de ida da final.

Revelação

Com apenas 19 anos, Tainá Maranhão, do Santos, que fez sua estreia na competição, foi escolhida como a "revelação" do campeonato.

​​​​​​​Marcando dez gols em treze jogos ao decorrer do torneio, Vic Albuquerque, do Corinthians, foi a artilheira. Vale lembrar que dois dos gols que marcou na competição foram feitos nas duas partidas da final, um no jogo de ida, e outro no jogo de volta.

​​​​​​​Gol mais bonito

Duda Sampaio, do Timão, foi premiada, por votação popular, como o gol mais bonito. O golaço, em questão, foi feito na 9ª rodada da fase de classificação contra o Pinda, na goleada por 5 a 0, ao driblar a marcadora, e finalizar de fora da área no ângulo da goleira adversária.

Craque da Galera

​​​​​​​Maressa, do São Paulo, foi eleita pelos torcedores nas redes sociais da Federação Paulista, como a "Craque da Galera".

Craque do Campeonato

Eleita por capitãs, treinadores (as), e jornalistas, Aline Milene, do Tricolor paulista, além de estar entre as 11 da seleção do campeonato, foi escolhida como a craque do torneio.​​​​​​​