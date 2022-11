Histórico! Cristiane marca cinco vezes e ultrapassa os 100 gols com a camisa do Santos

Na noite da última quarta-feira (23), O Santos fechou a primeira fase do Paulista Feminino em grande estilo com uma impiedosa goleada por 11 a 0 sobre o Realidade Jovem, na Arena Barueri. Além do placar elástico, a partida marcou um momento histórico – Cristiane, histórica atacante da Seleção Brasileira, marcou cinco vezes e ultrapassou a marca de 100 gols pelas Sereias da Vila, agora, são 103 com a camisa alvinegra.

Os números de Cristiane ficam ainda mais expressivos quando a gente compara a quantidade de jogos que ela tem pelo Santos, com seus gols. Com 106 atuações pelas Sereias, a centroavante balançou o barbante em 103 oportunidades, média de quase um gol por partida.

103 gols em 106 jogos com o #MantoSagrado. Simplesmente Cristiane Rozeira, a nossa Mamãe Cris! ⚽🤍🖤 pic.twitter.com/rqnXET6wZJ — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) November 24, 2022

Ketlen (2x), Gi Oliveira, Erikinha, Thaisinha e Ana Carla também balançaram as redes e completaram o sonoro 11 a 0. A partida começou após quase uma hora e meia de atraso por conta da forte chuva que caía na cidade de Barueri, mas água não impediu que as Sereias brilhassem no gramado.

Com este resultado, o Santos chegou aos 25 pontos, avançou na terceira colocação, agora, irá enfrentar o São Paulo, vice-líder, nas semifinais. Palmeiras (líder) e Ferroviária (quarto) estão do outro lado da chave.

O Corinthians que é o atual tricampeão do estadual, acabou sendo eliminado nesta primeira fase. Aliás, a vitória do Santos contribuiu para que suas rivais deixassem a competição. Se as Sereias não tivessem vencido, a equipe de Itaquera ficaria com uma das vagas no G-4.

SÓ JOGÃO! 🔥

Se liga como ficaram os confrontos da minha semifinal! #PaulistãoFeminino #FutebolPaulista pic.twitter.com/13kzR7BATQ — Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) November 24, 2022

‘Artilheiras da Vila’

Com seus 103 gols pelo Santos, a Cristiane fica apenas atrás de uma jogadora no ranking de maior artilheira da história do clube. Ketlen, que na última partida marcou mais duas vezes e chegou à marca de 174 gols pelas Sereias da Vila, tendo atuado 295 vezes com.

Ketlen quando chegou na marca de 100 gols pelo Santos, ganhou uma pintura de sua caricatura no muro do CT Rei Pelé – ela é a única mulher entre outros ídolos do clube pintados no muro. Agora que a Cris ultrapassou a marca do centésimo gol, a torcida santista pede nas redes sociais que a artilharia também tenha sua caricatura no muro do CT.