São Paulo e Palmeiras empatam na abertura das quartas de final do Brasileirão Feminino

Em tarde eletrizante, São Paulo e Palmeiras empatam por 1 a 1, neste domingo (18) em jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Letícia abriu o placar para as Palestrinas na primeira etapa, já Maressa deixou tudo igual para o Tricolor.

Tricolor tem gol anulado, Verdão marca

A bola rolou no Bruno José Daniel, com o Palmeiras, dominando as ações e criando chances bem perigosas, mas, pecando nas finalizações. Aos 8, as Palestrinas chegam em cruzamento e a defesa do Tricolor manda novamente para escanteio.

Na sequência, Dudinha tentou o contra-ataque, mas foi desarmada no meio-campo. A partida seguiu, com o São Paulo começando a incomodar, e chegou a abrir o placar com Naná, que foi lançada por Gláucia, e invadiu a área e desloca Amanda Souza. A arbitragem, entretanto, anulou o gol por impedimento da camisa 11. Na sequência, as Palestrinas aproveitaram a bola parada e o erro da goleira Carlinha, com Letícia apenas empurrando e colocando as visitantes em vantagem.

Tricolor deixa tudo igual

A partida recomeçou com o Verdão diferente, buscando administrar o resultado, já o Tricolor foi crescendo ao longo da partida. Aos sete, Palmeiras aproveita a saída em rápido contra-ataque e a bola fica com Gutierres, que finaliza com perigo, a arbitragem flagrou impedimento. Na sequência, Aline Milene deu resposta, tentando o domínio após jogada de Letícia Alves, mas a bola acabou saindo. A partida seguiu, com Verdão apostando outra postura, buscando ampliar sua vantagem, e tentar ficar mais descansado em campo.

Nos acréscimos, o Tricolor chega com Maressa deixando tudo igual, empatando o confronto da entrada da área, no Bruno José Daniel.

Mas, e como fica?

Com o resultado, tudo fica em aberto nas quartas de final.

Próximos jogos

O semifinalista será definido no próximo domingo (25), no Allianz Parque, às 10h. Antes, as equipes entram em campo pelo Campeonato Paulista. As Palestrinas enfrentam o Pinda, quarta-feira (21), fora de casa, às 18h. Já o São Paulo recebe o SKA Brasil, quinta-feira (22), às 19h, novamente no Bruno José Daniel.