Com Léo Pereira lesionado, Flamengo chega a cinco desfalques para jogo contra o Santos

O Flamengo terá uma semana de treinamentos antes de retornar a campo na próxima quarta-feira (1º) para enfrentar o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, o técnico Tite enfrentará problemas para escalar a equipe devido aos cinco desfalques para o jogo contra o Peixe.

O mais recente deles é o zagueiro Léo Pereira, que se lesionou na derrota por 3 a 2 para o Grêmio e sofreu um trauma no tórax e os exames detectaram uma fissura no sétimo arco costal esquerdo. O jogador iniciou tratamento conservador, mas não tem prazo de retorno definido.

Além de Léo Pereira, Flamengo terá outros quatro desfalques

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Além do zagueiro, Tite terá outras dores de cabeça para escalar a equipe contra o Santos. O zagueiro David Luiz e o volante Allan também estão no departamento médico e não têm prazo de retorno definidos.

O primeiro sofreu uma entorse grave no tornozelo direito, mas foi descartada a possibilidade de fratura. O volante, por sua vez, teve uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo no dia 14 de setembro e a previsão inicial de retorno era de oito semanas. Entretanto, durante o período de recuperação, o atleta realizou um procedimento, no dia 5 de outubro, para retirar uma calcificação óssea no tornozelo direito decorrente de uma lesão anterior. Assim, também não tem prazo para retornar.

O Mais Querido também não terá Everton Ribeiro e Pulgar, suspensos, para o duelo contra o Santos, no Maracanã, no dia 1º de novembro. A tendência é que Fabrício Bruno e Pablo formem a dupla de zaga e Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta formem o trio no meio de campo.

Agenda e classificação

O Flamengo segue na busca pela classificação direta para a Libertadores 2024. O time ocupa, atualmente, a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos conquistados. O Santos, por sua vez, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e luta pra não cair. O Alvinegro praiano tem 33 pontos.

A bola rola para Flamengo e Santos no dia 1º de novembro, no Maracanã, às 20h. O Rubro-Negro teria uma partida contra o Red Bull Bragantino no fim de semana do dis 28 e 29 de outubro, mas o jogo foi adiado devido à final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, que acontecerá no Maracanã.