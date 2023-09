Em noite de reencontro, Atlético-MG encara Internacional fora de casa

Com o objetivo de ampliar a sequência de invencibilidade e encostar no G-6 do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG volta a campo na noite deste sábado (30), às 21h, para enfrentar o Internacional, no estádio Beira-Rio, em jogo válido pela 25ª rodada.

Nono colocado com 37 pontos, o alvinegro não perde há quatro partidas. Com três triunfos e um empate, o time mineiro venceu o Cuiabá na última rodada por 1 a 0, e agora busca conquistar três pontos longe de seus domínios.

A partida de logo mais conta com um ingrediente especial. O confronto marca o reencontro entre o elenco atleticano e o treinador Eduardo Coudet, três meses após a conturbada saída do argentino do clube.

O Internacional, por sua vez, mandante da partida, tenta fazer valer o fator casa para vencer e se afastar dos times da zona de rebaixamento. Com o foco principal voltado para a semifinal da Libertadores, porém, a equipe deve entrar em campo poupando seus principais jogadores.

Na última quarta-feira, o Colorado empatou com o Fluminense no Maracanã por 2 a 2 no jogo de ida, e decide em casa uma das vagas para a grande decisão da competição mais importante da América do Sul.

Por outro lado, o desempenho no Brasileirão é preocupante. O time gaúcho ocupa no momento a 14ª posição com 29 pontos, quatro a mais que o Bahia, primeiro time do Z-4.

Para o Inter, vencer hoje significa respirar aliviado antes da partida de quarta-feira. Na última rodada do Brasileiro, o clube perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1, com o gol que decretou a derrota sendo marcado nos minutos finais.

Duelos em mata-mata marcam histórico entre as equipes

Internacional e Atlético-MG se enfrentaram 89 vezes em jogos oficiais, e o Colorado leva vantagem nos números gerais. O time do Rio Grande do Sul venceu 38 partidas, contra 29 do Galo, além de 22 empates.

Ao longo da história, as duas equipes se encontraram duas vezes em confrontos decisivos do Campeonato Brasileiro. Em 1976, o Inter levou a melhor na semifinal daquele ano, vencendo em casa por 2 a 1 e avançando para a final que ganharia em cima do Corinthians.

Quatro anos mais tarde, em 1980, o Galo teve a sua vingança. Novamente numa semifinal, o alvinegro eliminou o Colorado em pleno Beira-Rio pelo placar de 3 a 0 após empatar na ida por 1 a 1, e assim garantir a vaga para a final do Brasileirão daquele ano.

Além dos duelos pelo Campeonato Brasileiro, os dois times se enfrentaram duas vezes pela Copa do Brasil, em 2002 e 2016, com o alvinegro levando a melhor ambos os confrontos, e uma vez pela Libertadores de 2015, com o Colorado vencendo e passando de fase.

No duelo mais recente, no primeiro turno do Brasileiro, o Atlético-MG, à época comandado por Eduardo Coudet, venceu o Inter por 2 a 0, com gols marcados por Eduardo Vargas e Paulinho.

Internacional terá time 100% reserva em campo

Com o foco total no jogo de volta da Libertadores, Coudet poupará todos os titulares no duelo de logo mais. Com isso, a equipe colorada entrará em campo novamente com os suplentes.

A principal preocupação é com o goleiro Rochet, com dores na região lombar. Com isso, Keiller será o titular. Entre os principais jogadores que entrarão em campo, estão o meia Bruno Henrique e o atacante Luiz Adriano.

Provável escalação: Keiller; Rômulo, Igor Gomes, Nico Hernández e Dalbert; Gabriel, Campanharo, Bruno Henrique e Gabriel Barros; Lucca e Luiz Adriano.

Felipão tem dúvida no meio campo

Sem poder contar com Otávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Luiz Felipe Scolari será obrigado a mexer na equipe. Na disputa pela vaga, Edenilson larga na frente como favorito, mas tem a concorrência de Zaracho.

Na defesa, Bruno Fuchs e Mauricio Lemos seguem como titulares na zaga. No setor ofensivo, Pedrinho segue entre os 11 iniciais, e mais a frente, o trio de ataque será formado por Pavón, Paulinho e Hulk.

Provável escalação: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Rodrigo Battaglia, Edenilson e Pedrinho; Paulinho, Hulk e Pavón.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC);

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (Fifa/BA);

Assistente 2: Alex dos Santos (SC);

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP).