"Tivemos a oportunidade e não fizemos", destaca Renato Gaúcho após mais uma derrota do Grêmio

Nesta tarde de domingo (26), na Arena MRV a equipe do Grêmio foi superada pelo Atlético-MG com um placar de 3 a 0. A equipe do Grêmio com o ataque mais promissor do Campeonato Brasileiro ainda segue em busca por vaga direto na Libertadores. Por enquanto, o Tricolor assume a 5° posição da tabela com 59 pontos.

Renato Gaúcho avalia atuação de sua equipe

"O Campeonato Brasileiro tem muitos altos e baixos e a cada rodada eu tenho visto todos os jogos, é uma dificuldade pra todo mundo, nem sempre você vai jogar bem e nem sempre você vai vencer. Hoje nós enfrentamos uma grande equipe, nós sabíamos que seria um jogo bastante difícil, principalmente se tratando do estádio deles, eles também brigando pelo título ou no mínimo pelo G4. Algumas coisas não deram certo hoje pra gente, mas o mais fundamental é o que eu falei pro meu grupo, o futebol ele é muito simples, simples demais. No momento em que as oportunidades aparecerem, você tem que fazer o gol, nós tivemos a oportunidade e não fizemos, o Atlético teve e fez. No segundo tempo, nós crimaos bastante mas infelizmente não aproveitamos nossas oportunidades da maneira que o Atlético aproveitou."

O Grêmio deu mais espaço para o adversário?

O técnico tricolor explica o esquema tático que foi aplicado nessa partida.

"A gente treina sempre todos os esquemas. O Atlético-MG tem tido uma crescente no Campeonato Brasileiro nos últimos jogos com a dupla Paulinho e Hulk, são dois jogadores que tem jogado bem e tem feito muitos gols, eu coloquei justamente os três zagueiros pra dois pegar um cada um e o outro ficar na sobra, mas infelizmente, pra gente, o Felipão meio que mudou o esquema dele, não deu tão certo assim. Mas esse esquema de que de repente você joga com três zagueiros não da certo e as coisas mudam no segundo tempo, no momento que a gente volta pro 4-4-2, o importante é cada jogador receber a oportunidade e aproveitar, nós já jogamos muitas partidas com três zagueiros e vencemos, hoje infelizmente não deu certo denovo, por o Atlético teve a oportunidade e soube aproveitar. Temos que ter um pouquinho mais calma e mais capricho na hora de finalizar para que a gente não desperdice as oportunidades assim."

Podemos pensar em reforços para 2024, Renato?

"Eu não vou falar do ano que vem porque não sei nem se vou estar aqui, eu não vou expor meu grupo porque esse grupo está brigando pelo Campeonato Brasileiro. Lógico que sempre que a diretoria e a presidência puder me dar reforços eles serão sempre bem-vindos, então não adianta agora faltando 3 ou 4 rodadas a gente falar que aquele presta aquele não presta, se eu cheguei com esse grupo eu vou morrer com esse grupo. [...] No ano que vem essas perguntas devem ser feitas ao presidente e pro vice-presidente."- comentou o técnico

Renato ainda comentou sobre as falsas especulações de saídas da equipe.

"É como eu falo com a minha equipe, não deem bola para o que eles (imprensa) falam lá fora, porque muitos são competentes muitos são mentirosos. [...] Pergunte ao jogador se um foi comunicado que não vai ficar aqui ano que vem. Nenhum. [...] Minha cabeça está focada nesses três jogos."



Próximo confronto

Pela 36º rodada do Brasileirão, o Grêmio enfrentará o Goiás na próxima quinta-feira (30) na Arena do Grêmio em Porto Alegre.