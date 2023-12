Pedro Caixinha assume resposabilidade por resultados recentes do Bragantino: "O principal culpado sou eu"

O Bragantino saiu derrotado de campo na noite desta quinta-feira (30), para o Fortaleza, pelo placar de 2 a 1, no Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo sofrendo a derrota, o Bragantino garantiu sua vaga na fase preliminar da Libertadores de 2024. O Massa Bruta ocupa a sexta posição na tabela, somando 59 pontos, uma vantagem que impossibilita o Athletico-PR, oitavo colocado com 53 pontos e três vitórias a menos, de ultrapassá-lo.

O Fluminense, sétimo na tabela, já possui lugar garantido na Libertadores por ter conquistado o título da competição nesta temporada.

5 jogos sem vitórias

Na coletiva, o treinador do Massa Bruta, Pedro Caixinha comentou sobre a sequência negativa que a equipe vem tendo nos cinco últimos jogos.

"Temos que felicitar o adversário. Ganhou o jogo pela eficácia. O resultado final é o que importa. Mas podemos analisar, se quiser, desde o jogo contra o São Paulo. Ainda poucos estávamos falando ali dentro (do vestiário). Em termos daquilo que são ciclos, alguns mais curtos, outros mais longos. No primeiro turno, tivemos um pouco maior sem ter vitórias. Se analisarmos desde o São Paulo até aqui, nos gols que sofremos, acho que todos eles eram evitáveis. Todos eles dependeram muito mais de nós. No jogo contra o Flamengo, um erro que poderíamos ter evitado, o lance da origem do pênalti contra o Internacional e, hoje, os dois gols aqui. As duas primeiras ocasiões que a equipe rival vai à nossa área e faz dois gols. Fora isso, este nível competitivo, hoje tivemos três tipos de erros e fomos penalizados. Um erro de natureza tática, de decisão. Depois, duas situações emocionais, bola está fora do jogo, fora do campo, faltou perceber o jogo. Como é que estava o jogo? Estava para nós".

Assumiu a culpa

Ao comentar sobre o atual momento do time, Pedro apontou que ele é o principal culpado dos resultados recentes: "A única lição é que quando temos erros desta natureza, somos penalizados. Importante aprender. Não estamos satisfeitos. Nos últimos cinco jogos, estávamos a disputar o titulo. O principal culpado sempre sou eu. Tenho que assumir. Eu que tenho que convencer os jogadores que não podemos cometer esses erros. Tivemos momentos fantásticos que ninguém vai tirar. Mas não podemos cometer esses e somos penalizados".

"O padrão tá claramente identificado. Falamos não somente no Brasileiro, mas lutar por qualquer coisa. Foi assim na semifinal do Paulistão, nas oitavas da Sul-Americana, na segunda fase da Copa do Brasil, quando estávamos à beira de ser o primeiro do Brasileirão... É a gestão de expectativas. Nesse sentido, o principal culpado sou eu, que não consegui fazer com que gerissem. Isso que temos que aprender quando estamos nesse cenário, já passamos por ele. Aprendizagem neste sentido. Para mim, não tem a ver com ser jovem, mas a maturidade. Quando temos maturidade, crescemos. Temos que dar uma resposta positiva. Esperamos que, quando estivermos na mesma condição, tenhamos uma melhor atitude", completou.

Penúltimo compromisso

Visando estar no G-4 do Campeonato Brasileiro, o Bragantino volta a jogar no próximo domingo (3), contra o Coritiba, no Nabi Abi Chedid, às 18h30 (de Brasília), em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão.