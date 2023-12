Fortaleza volta a vencer após 10 jogos de jejum e bate RB Bragantino no Nabizão

Após 10 partidas sem vencer, o Fortaleza bateu o RB Bragantino, que ficou com menos dois, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (30), no Nabizão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Yago Pikachu e Calebe marcaram os gols do Leão do Pici, enquanto Eduardo Sasha diminuiu para o Massa Bruta.

Com a vitória, o Fortaleza subiu para a 11ª posição, com 48 pontos e mantém a briga por uma vaga na próxima edição da Sul-Americana. O RB Bragantino permanece na sexta posição, com 59, mas ainda sonha em entrar no G-4 para jogar a Libertadores em 2024.

Leão do Pici domina primeiro tempo

Com objetivos diferentes na temporada, RB Bragantino e Fortaleza iniciaram a partida no Nabizão e buscaram os três pontos primordiais no Brasileirão. O Massa Bruta ainda briga por vaga no G-4 para conquistar um lugar na fase de grupos da Libertadores de 2024. O Leão do Pici quer a vaga na próxima edição da Sul-Americana.

No início do primeiro tempo, o Fortaleza foi mais feliz e encontrou o gol cedo. Aos 13 minutos, Calebe recebeu o passe na intermediária, avançou em velocidade e acionou Yago Pikachu livre pela direita. O atacante dominou, finalizou para o gol e estufou a rede do goleiro Cleiton.

Aos 22 minutos, o Fortaleza fez o segundo gol. Na jogada, Thiago Galhardo acionou Calebe, que driblou a marcação, avançou em velocidade e finalizou no canto do gol. Fora de casa, o Leão do Pici conseguiu mostrar a sua força no primeiro tempo.

No entanto, ao final da primeira etapa, Eduardo Sasha diminuiu o placar para os donos da casa. Na jogada, Mosquera acionou Eric Ramires, que dominou a bola e finalizou para o gol. Antes de afundar na rede, ela desviou no atacante e a arbitragem confirmou que o gol foi do camisa 19.

Com menos dois, RB Bragantino não tira vantagem do Fortaleza

Além de estar atrás do placar, o RB Bragantino ainda contou com dois jogadores da equipe expulsos após a revisão da arbitragem de vídeo. Aos 28 minutos, Eric Ramires disputou a bola com Pedro Augusto e pisou no pé do volante do Fortaleza. O meio-campista do Massa Bruta recebeu o cartão amarelo, mas após a verificação do VAR, a arbitragem retirou o amarelo e expulsou o jogador diretamente.

Poucos minutos depois, aos 32, Alerrandro foi o próximo expulso. Na jogada, o atacante se envolveu em disputa de bola com Emmanuel Brítez e cometeu a falta. A arbitragem de vídeo analisou o lance e concluiu a irregularidade do jogador do Bragantino, que foi expulso.

Além das expulsões, o único lance de perigo na partida foi com o Bragantino, que não foi aproveitou. Nos acréscimos, Matheus Gonçalves acionou o zagueiro Realpe em profundidade, que finalizou para o gol e viu Fernando Miguel fazer boa defesa.

Próximo jogo

No próximo domingo (3), na penúltima rodada do Brasileirão, O RB Bragantino receberá o Coritiba, que já está rebaixado, às 18h30, no Nabizão. O Fortaleza recebe o Goiás, também rebaixado, no mesmo horário, na Arena Castelão.