"A gente quer o algo a mais", afirma Bruno Alves após vitória de virada do Grêmio

Mais uma vitória para o Grêmio nessa reta final de Brasileirão. O time do Rio Grande do Sul conquistou mais 3 pontos importantes nessas disputas finais do Campeonato Brasileiro.

O time venceu o Goiás de virada com gols de Ferreirinha e Cristaldo, chegando aos 62 pontos e se garantindo na Libertadores do ano que vem.

Apesar disso, ainda não selaram a vaga na fase de grupos. A classificação garantida é a nas fases preliminares. O time ainda entra em campo mais duas vezes para lutar pelo objetivo e Bruno Alves falou sobre isso: "A gente conseguiu fazer a leitura, conseguimos melhorar o que precisávamos para buscar a vitória, que foi importantíssima para garantir o g-6, mas a gente quer o algo a mais e a gente vai lutar pela vaga direta da Libertadores."

A vitória veio de forma emocionante, com o Grêmio buscando a virada já no segundo tempo de jogo e com dois bonitos gols. Bruno falou um pouco sobre como foi o jogo do ponto de vista da equipe da casa: "Um jogo difícil, todo mundo sabe que não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Você vê equipes que estão lutando lá em baixo fazendo jogo de frente contra as equipes que estão lá em cima, então a gente sabia que não ia encontrar facilidade. O Goiás fez um excelente primeiro tempo, a gente não conseguiu encaixar. Eles tiveram mais a posse de bola, porém no segundo tempo a gente conseguiu fazer a leitura."

Grêmio volta a campo no próximo dia 3 de dezembro, domingo, diante do Vasco, novamente na Arena do Grêmio. O jogo será marcado por ser a última partida de Luis Suárez pelo Grêmio no estádio.