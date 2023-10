Em jogo de sete gols e viradas, Grêmio vence América-MG no Independência e retorna ao G-4 do Brasileirão

Em jogo de diversas viradas e sete gols, o Grêmio venceu o América-MG por 4 a 3, na Arena Independência, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Reinaldo, Galdino, Suárez e Cristaldo fizeram os gols do Tricolor Gaúcho. Rodriguinho e Mastriani, duas vezes, marcaram para o Coelho.

Com a vitória, o Grêmio subiu para a quarta posição no G-4 e somou 50 pontos. O América-MG, por sua vez, permaneceu na lanterna, com 19, e aumentou o risco de rebaixamento para a Série B. O Coelho não vence há oito jogos no Brasileirão.

Primeiro tempo de quatro gols no Independência

Logo aos dois minutos do primeiro tempo da partida entre América-MG e Grêmio na Arena Independência, iniciou com comemoração da torcida mineira no gol do Coelho. Na jogada, o meia Benítez acionou o lateral Rodriguinho pela direita, que invadiu a área, cortou pra esquerda e bateu colocado para estufar a rede do goleiro Gabriel Grando.

A alegria do América-MG durou pouco tempo, pois aos 14' minutos, o árbitro marcou uma cobrança de pênalti para o Grêmio. No lance, Suárez foi acionado dentro da área, mas o goleiro Jori derrubou o uruguaio. Na cobrança, aos 16', o lateral-esquerdo Reinaldo converteu e deixou tudo igual.

Aos 19 minutos, o Grêmio não perdeu o fôlego e virou a partida. Na jogada pelo meio, Everton Galdino tabelou com Suárez, recebeu de volta dentro da área e finalizou com o pé direito para fazer o segundo gol do Tricolor Gaúcho.

O América-MG, por sua vez, recuperou o empate aos 34' minutos. No lance, Benítez acionou Juninho dentro da área, que cruzou a meia altura e deixou a bola para o atacante Mastriani finalizar com o pé esquerdo. O final do primeiro tempo teve clima intenso com o Grêmio sufocando a defesa do Coelho, mas a defesa mineira conseguiu suportar e foi para o intervalo com o empate.

Segundo tempo disputado no Independência

Da mesma forma que no primeiro tempo, o segundo iniciou com grito de gol. O América-MG virou a partida aos três minutos. Na jogada de contra-ataque, o meio-campista Martínez acionou Benítez nas costas da defesa tricolor e rolou a bola para Mastriani. Livre de marcação, o uruguaio finalizou e estufou a rede.

Mas aos 25 minutos, o Grêmio empatou novamente. Suárez recebeu o lançamento de João Pedro, invadiu a área, driblou o defensor Éder e finalizou. O goleiro Jori fez a defesa, mas deu rebote para o atacante uruguaio, que chutou novamente e estufou a rede.

Aos 32 minutos, o Grêmio se animou com o empate e fez o quarto gol. Após a jogada rápida na cobrança do escanteio, Cristaldo tabelou com Suárez, recebeu de volta na grande área e finalizou rasteiro para deixar o Tricolor Gaúcho na frente de novo.

Próximo jogo

Na próxima quarta-feira (1), o América-MG visita o Internacional, no Beira-Rio, às 19h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, mas às 20h, o Grêmio visita o Coritiba, no Couto Pereira.