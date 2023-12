Grêmio vence Goiás de virada e se aproxima do G-4 do Brasileirão

Nesta noite de quinta-feira (30), o Grêmio recebeu o desesperado Goiás em sua arena na capital gaúcha. Precisando urgentemente da vitória, o verdão fez um excelente primeiro e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Na volta para a segunda etapa, com algumas mudanças promovidas por Renato Portaluppi, o Grêmio melhorou e virou a partida com dois golaços de Ferreirinha e Cristaldo. Everton Morelli foi o autor do gol goiano.

Esperança esmeraldina

O Tricolor Gaúcho tomou as iniciativas do jogo e fez uma meia pressão no adversário nos primeiros 10 minutos, principalmente com o garoto Nathan Fernandes. Pelo lado esquerdo de ataque, ele era o jogador mais incisivo da partida e quase abriu o placar no começo, Lucas Halter salvou o verdão.

Após o início melhor do time da casa, quem tomou as rédeas do confronto foi o Goiás. Contudo, não havia criatividade no meio de campo em nenhuma equipe, os goleiros não haviam trabalhado no jogo.

Até que aos 27 minutos, após um chutão da zaga goiana, Palacios deu uma casquinha na bola e achou Morelli infiltrando entre a defesa gremista. Ele dominou, botou na frente e abriu o placar para o Goiás em plena Arena do Grêmio e reacendeu as esperança da torcida esmeraldina de uma possível permanência.

Renato Portaluppi não gostou nada do que o time estava produzindo em campo e resolveu mudar. O treinador sacou Everton Galdino, que saiu extremamente vaiado, e colocou em campo Ferreirinha.

Quem teve a chance de mexer no placar foi novamente o Goiás, Vinícius recebeu um excelente lançamento, invadiu a área e, de calcanhar, fez o passe para a ultrapassagem de Palacios. Grande defesa do goleiro Caíque.

No finalzinho da primeira etapa, o Grêmio esboçou uma reação com seu principal jogador, Luis Suarez. Ele fez um lançamento brilhante para Reinaldo que desperdiçou a chance, cruzou perfeitamente na direção de Cristaldo e a zaga esmeraldina afastou.

Os seis minutos de acréscimo do árbitro Marcelo de Lima Henrique não foram suficientes para o empate gremista e o time foi para o intervalo debaixo de muitas vaias. Os visitantes tiveram no total 56% de posse de bola contra 44% do tricolor.

Virada Imortal

Na volta ao segundo tempo, o comandante do Imortal promoveu mais duas mudanças na equipe: Gustavo Martins e Pepê entraram nos lugares de Fábio e Carballo.

Nos três minutos iniciais, o Esmeraldino quase aumentou a vantagem. Vinícius cabeceou depois do escanteio e o goleiro Caíque fez um verdadeiro milagre, antes disso ele fez outra defesa importante que originou o tiro de canto.

A resposta do Grêmio foi imediata e perfeita, Luisito Suarez tocou para Ferreirinha que limpou bonito a marcação e bateu na gaveta de Tadeu. Empate gremista na Arena com muita reclamação do adversário pedindo falta na origem da jogada, mas o gol foi confirmado.

Pouco tempo depois, Cristaldo virou o jogo. Bate e rebate na defesa esmeraldina, Bruno Melo cabeceou para trás e de primeira, o argentino fez o tento da virada. Grêmio na frente e esse resultado rebaixava o Goiás.

O gol da virada saiu bem na hira que o verdão precisou fazer duas alterações forçadas por lesão: Palacios e Vinícius foram substituídos por Breno Herculano e Apodi.

Após o segundo tento tricolor, os donos da casa controlavam mais o duelo e eram melhores. Nathan Fernandes, no minuto 23, recebeu passe de Suarez, cortou a marcação e chutou para grande defesa de Tadeu.

No rebote, o lateral direito Maguinho salvou o esmeraldino ao desarmar Ferreira de carrinho. O goleiro goiano apareceu novamente na tentativo de Suarez, quase que El Pistolero aumentou a vantagem no placar.

Tabela e sequência

Com a vitória, o Grêmio está garantido pelo menos na Pré-Libertadores de 2024 e jogará as últimas rodadas para tentar uma vaga direta. Já o Goiás está rebaixado matematicamente para a segunda divisão do futebol brasileiro e já começa a planejar a próxima temporada.

O Imortal se manteve na quinta colocação com 62 pontos somados e fica a um ponto de distância do grupo dos quatro primeiros. O Esmeraldino continua na 18º posição com 35 pontos e sem chances de permanência.

Nas duas últimas partidas do ano, o Tricolor Gaúcho encara o Vasco no domingo (03) em casa e na quarta-feira (06) sai para enfrentar o Fluminense no Maracanã. Nos mesmos dias, o Verdão do Centro-Oeste jogará contra o Fortaleza no Castelão e encerra sua participação no Brasileirão diante do também rebaixado América-MG na Serrinha.