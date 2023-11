Ainda brigando pelo título, Grêmio enfrenta o desesperado Goiás em Porto Alegre

Grêmio e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira, (30), às 19h, na Arena do Grêmio, em partida da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto traz duas equipes em diferentes extremos na tabela, e consequentemente, em disputas diferentes também.

O Tricolor Gaúcho, atual 5º colocado com 59 pontos, quer voltar ao G-4 e em caso de vitória, entrar novamente na briga pelo Brasileiro, título que o clube não conquista desde 1996.

Já o Verdão da Serra se encontra em momento muito complicado, e precisa vencer a qualquer custo para chegar nas últimas duas rodadas com chances de escapar do descenso para a Série B. Em 18º lugar com 35 pontos, a equipe está há sete pontos do primeiro fora do Z-4, e em caso de derrota, pode sacramentar de vez o rebaixamento.

Após derrota para o Galo, Renato deve alterar esquema da equipe

O Grêmio sofreu uma dura derrota na última rodada para o Atlético Mineiro na Arena MRV, pelo placar de 3 a 0. Na ocasião, a equipe foi a campo no esquema 3-4-3, atuando com Gustavo Martins, Bruno Uvini e Kannemann no setor defensivo.

A tendência é de que Renato volte ao esquema com quatro na defesa, ainda mais com as voltas de Villasanti e Bruno Alves, que cumpriram suspensão. Em transição física, Pepê também deve ficar a disposição para o confronto. Nathan Fernandes pode aparecer entre os titulares.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; Everton Galdino (Pepê), Nathan Fernandes (Besozzi) e Luis Suárez.

Foto: Divulgação/Grêmio FBPA

Morelli deve voltar ao time titular após cumprir suspensão

O Goiás também conta com um importante retorno para a partida em Porto Alegre. O meio-campo Morelli, titular absoluto da equipe, cumpriu suspensão e tende a ser escalado entre os 11 iniciais no lugar de Higor Meritão.

Após derrota em casa contra o Cruzeiro na última rodada, o Alviverde Goiano estará matematicamente rebaixado em caso de derrota. Por isso, o técnico Mário Henrique deve escalar o que tem de melhor, na busca por um triunfo que pode deixar a equipe com chances de permanecer na Série A em 2024.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Diego; Willian Oliveira, Morelli, Guilherme e Palacios; Vinícius e Matheus Babi.

Foto: Divulgação/Goiás EC

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)