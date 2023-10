Grêmio aposta em retrospecto ruim do Athletico para assumir vice-liderança

O Grêmio recebe a equipe do Athletico-PR na noite desta quarta-feira (18) na Arena, em Porto Alegre, às 19h (horário de Brasília), em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023.

A equipe gaúcha busca retomar a vice-liderança, que é no momento ocupada pelo Red Bull Bragantino. Para isso, os comandados de Renato Gaúcho precisam vencer o Furacão e torcer por um tropeço do Massa Bruta, que joga na quinta (19), às 20h, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Já o Athletico aparece na oitava colocação, com 41 pontos, e tenta se manter próximo ao pelotão da frente. Em caso de vitória, a equipe de Wesley Carvalho pode até entrar no G-4, ultrapassando cinco adversários.

Grêmio tenta aproveitar baixo desempenho do Furacão fora de casa

O Tricolor Gaúcho tem uma carta na manga para o confronto desta quarta-feira: o retrospecto ruim do adversário em jogos fora de casa. Em especial, o Furacão tem dificuldades contra os 10 primeiros colocados quando joga longe de sua torcida. No total são seis jogos, com cinco derrotas e apenas uma vitória. Um aproveitamento bem longe do ideal.



Casa Fora Resultado São Paulo Athletico-PR 2 x 1 (D) Atlético-MG Athletico-PR 2 x1 (D) Fluminense Athletico-PR 2 x 0 (D) Fortaleza Athletico-PR 1 x 0 (D) Flamengo Athletico-PR 0 x 3 (V) RB Bragantino Athletico-PR 2 x 0 (D)

Do outro lado, o Grêmio tem um retrospecto positivo em casa contra equipes entre os 10 primeiros:

Casa Fora Resultado Grêmio Botafogo 0 x 2 (D) Grêmio RB Bragantino 3 x 3 (E) Grêmio Palmeiras 1 x 0 (V) Grêmio Fortaleza 0 x 0 (V) Grêmio Fluminense 2 x 1 (V) Grêmio Atlético-MG 1 x 0 (V) Grêmio São Paulo 2 x 1 (V)

Porém, o domínio do Grêmio jogando diante de sua torcida vai além dos confrontos contra os 10 primeiros. O Tricolor, em seu desempenho como mandante, tem um aproveitamento de 82,1%, contabilizando 10 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Esse desempenho o coloca como o terceiro mais eficaz do campeonato na condição casa, ficando atrás apenas do Botafogo, que tem 91,7%, e do Fluminense, com 84,6%.

A única derrota do Tricolor Gaúcho diante de sua torcida aconteceu em 9 de julho, contra o líder Botafogo.

Escalação do Grêmio

O treinador Renato Portaluppi planeja voltar a utilizar o sistema tático com três defensores centrais no próximo jogo, escalando Bruno Alves ao lado de Geromel e Kannemann. Essa decisão se dá em função da falta de meio-campistas defensivos disponíveis. Villasanti estava em campo pela seleção do Paraguai, enfrentando a Bolívia pelas Eliminatórias nesta terça-feira, enquanto Carballo, que está com dores no púbis, provavelmente será desfalque. Sendo assim, Bruno Alves deve receber outra oportunidade.

Pepê, o único volante disponível, deve ter a companhia de Nathan e Cristaldo no setor do meio-campo. Além deles, os laterais João Pedro e Reinaldo devem compor a linha mais à frente.

No ataque, Suárez tende a formar dupla com Everton Galdino, enquanto Ferreira também é uma opção e pode começar a partida, assim como ocorreu na última partida.

Um provável 11 inicial tem: Gabriel Grando; Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Pepê, Nathan, Cristaldo e Reinaldo; Galdino e Suárez.