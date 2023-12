Perto do adeus: Fábio Santos se despede da Neo Química Arena

Choro, carta dos filhos e homenagens por todos os lados, é assim que um dos maiores jogadores da história do Sport Club Corinthians Paulista se despede dos torcedores. Fábio Santos nunca escondeu a possibilidade de se aposentar ao final de 2023, a torcida por vezes, até pediu que isso acontecesse antes, mas quando chega a hora, memórias vêm à tona e uma despedida que parecia fácil, deixa de ser.

Em 2011, o lateral chega ao Corinthians com a missão de substituir Roberto Carlos, simplesmente um dos maiores laterais da história do futebol. A surpresa, foi a velocidade que isso aconteceu. Depois de ter disputado apenas um amistoso pelo clube, ele é escalado por Tite para jogar contra o Tolima, em Ibagé, na Colômbia. O jogo não foi como o esperado e o time foi eliminado na ocasião.

O que ficou da partida, pelo menos para alguns, foi a personalidade do Fábio de não se esconder nas horas dificeis e o fez alcançar a marca de 374 jogos, 32 gols e seis títulos pelo clube.

Tom de despedida

Mano Menezes, após o jogo contra o Vasco da Gama, na última terça-feira (28), "iniciou" a despedida de Fábio Santos, pelo menos, da torcida do Corinthians. Durante a sua fala pós jogo, o treinador afirmou ao elenco que seria o último jogo do atleta ao lado da torcida corinthiana, o jogador se mostrou bastante emocionado com a fala de Mano. O vídeo circulou nas redes sociais e fez com que a torcida alvinegra "caísse na real". Veja o vídeo:

O dia de ontem (01) foi repleto de homenagens e emoções, em suas redes sociais, o próprio lateral divulgou um vídeo de sua última massagem com Ceará - massagista que trabalha há décadas no clube. Durante o vídeo, o lateral questiona se o massagista vai sentir saudade. O profissional, então, cai no choro.

Além deste momento, o quase ex-atleta, deu um depoimento à Corinthians TV: "Difícil até explicar, é uma mistura de sentimentos, estou há três dias sem dormir, a ansiedade realmente tomou conta. Mas estou de alma lavada, sentimento de alegria, de saber que o dever foi cumprido, tudo aquilo que eu programei desde menino deu certo. Sentimento de gratidão a todas as pessoas que fizeram com que isso acontecesse, todos os clubes onde joguei, principalmente o Corinthians, não tem como não falar. É o clube do meu coração. Estou ansioso para fazer um grande jogo, terminar de uma maneira bacana, vai ser uma tarde e noite especial"

Além de falar sobre a sensação de se aposentar, o lateral também fez uma análise do que foi o ano de 2023 para ele.

"O ano foi pesado, o pior da minha carreira, não só para mim, mas para todos no clube. Esse ano foi pesado do começo ao fim, pressão, realmente desgastou mais fora de campo do que dentro. Mas tudo é aprendizado, amadurecimento, tudo tem um por quê. Vou sentir falta de praticamente tudo, mas principalmente desse dia a dia com os amigos."

Carta dos filhos

Os filhos do Fábio Santos, Duda e Léo, escreveram uma carta para o pai que fala sobre as ausências, críticas sofridas, títulos e muito mais. Leia a carta na íntegra:

"Meu pai não estava presente no dia do meu nascimento. E eu só fui morar com ele quando eu tinha três meses (Duda). Dia dos Pais na escola a gente nem lembra se ele foi em algum. Não é algo que machuca ou deixa triste, a gente sabe que nossa mãe sempre está lá presente, que ela vai filmar e mostra pra ele depois. Então a gente aceita, não tem o que fazer.

Mas claro que dá aquele negocinho, a gente queria ter ele ali em dias importantes. Aniversários também, os dele e os nossos, tem alguns que a gente não passa perto um do outro. É difícil ter esses momentos com ele, mas sabemos como é a vida do jogador.

Em casa, Fábio Santos é um cara muito engraçado. Um pai incrível, que sabe quando estamos tristes e quando estamos felizes. Às vezes ele é bravo, mas como ele fica muito fora de casa, mesmo quando briga, a gente acha bom ter essa convivência.

No dia a dia, ele não tem manias, mas quando está concentrado, são muitas. A gente sempre tem que mandar um “bom jogo” pra ele antes da partida. Ele tem essas superstições nos negócios de meia, de roupa, mas em casa é tranquilo. Só é metódico e organizado. Na escola, eu também peguei essa mania, cuido muito das minhas coisas (Léo).

Da primeira passagem dele no Corinthians, lembro que eu gostava muito do Pacaembu (Duda). Lembro de ir aos treinos com meu pai, de alguns jogos da arquibancada que a gente ficava, de onde eu esperava meu pai para entrar em campo (Duda nasceu em 2008, e Léo em 2011).

Pra nós, toda vitória é um dia feliz, todo gol. No ano passado teve uma por 3 a 0 na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense que foi um dia muito feliz. Pelo Atlético-MG, ele foi campeão mineiro (2017 e 2020), nos únicos títulos que vi ele ganhar (Léo).

Em 2020, com sinceridade, a volta ao Corinthians foi um momento bem difícil para nós dois, que estávamos com muitos amigos em Belo Horizonte. Mas só de ver a felicidade dos meus pais, de voltarem pra cidade deles, para o nosso time de coração, nós também ficamos felizes.

Aí, veio a Copa do Brasil de 2022. A gente não acredita até hoje que o Corinthians não foi campeão. Meu pai ficou muito abalado e a gente também, esse era um dos únicos títulos que ele não tem, junto da Sul-Americana. Ele queria muito ganhar isso para o Corinthians. Lembro que ele falava: “Eu não acredito que a gente perdeu, a taça era nossa”.

Em casa a gente até evitava falar nesse assunto, mas tentamos animar ele o máximo possível, mesmo sofrendo junto. A gente sabia que o sofrimento dele era muito maior do que o nosso.

Já esse ano de 2023...Ele foi muito cruel. Acho que essa é a palavra. Foi cruel com a família e cruel com o meu pai principalmente. A gente só foi indo, tentava não ver muito as críticas, que são coisas que nos abalam. Ele passou por momentos muito difíceis, mas como sempre fez na carreira, deu a cara para bater e esteve lá nos momentos em que precisavam. Ia suportando do jeito dele, sempre pensando em ajudar os outros.

Mas claro que ele ficou triste, mexe um pouco com a cabeça quando te xingam, quando falam que você é ruim. Mas você tem que seguir em frente para ir melhorando.

Só que aí tem as redes sociais, que são onde estão as críticas mais idiotas do futebol. Claro que se elas são construtivas e vão te ajudar, são bem-vindas em todas as profissões, mas quando viram ameaças e ferem alguém, não cabem ao futebol. Não sei se as pessoas acham que vão ajudar ao fazer isso, não faz muito sentido. Meu pai quando perdia e sabia que ia ter críticas, nunca entrava nas redes sociais. Não é bom ver alguém falando mal de você. Com certeza, esses torcedores não gostariam de ter as falas ditas por eles direcionadas às famílias deles.

Agora, neste fim de 2023, vem a aposentadoria, e isso é difícil para todos. A família sente, ele sente, os amigos sentem. Ele fala que está bem, preparado, mas acho que será difícil depois de tantos anos felizes, de títulos no Corinthians, com o Mundial e a Libertadores. Vai ficar meio emocionado, meio triste por ter parado. Esse último jogo vai ficar marcado na memória para sempre como o último jogo do meu pai, vai ficar marcado na cabeça de toda a família.

E sabe, eu não vejo o Fábio Santos fora do futebol, acho que sempre vai estar ligado, essa é a vida dele. Pra gente, ter mais momentos com ele vai ser muito bom, principalmente agora que a gente está crescendo, amadurecendo, ter o pai presente vai ser muito bom para recuperar os momentos que a gente não pode ter nestes anos. Vamos nos divertir bastante juntos.

O que queremos pra esses últimos jogos é que ele jogue feliz, contente, concentrado, para sair com as últimas vitórias na carreira dele, para parar feliz. E queremos agradecer por tudo o que ele fez por nós e por quem está em volta dele.

Não sei se o Fábio Santos sabe da grandeza dele. Pra mim e pra nossa família ele é gigante, é nosso ídolo máximo, então queremos que ele se orgulhe muito dele. Aqui, todo mundo se orgulha. Ele é um cara gigante e tem que se orgulhar de tudo o que construiu como homem, atleta e pessoa. Nós te amamos, obrigado por tudo, estaremos sempre ao seu lado. E vai, Corinthians!"