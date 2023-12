Flamengo terá homenagens em despedida de Filipe Luís e Rodrigo Caio

O Campeonato Brasileiro chegou na reta final e o Flamengo encerrará o ciclo de dois jogadores ao fim de 2023. O lateral-esquerdo Filipe Luís, aos 38 anos, não terá o contrato renovado e vai se aposentar, enquanto o zagueiro Rodrigo Caio, que tem 30, não terá o contrato renovado e buscará novos ares. Ambos serão homenageados pelo clube e pela torcida neste domingo (03), no Maracanã, às 16h, na partida contra o Cuiabá.

Ídolos e jogadores históricos do clube, Filipe Luís e Rodrigo Caio, participaram ativamente do ano mágico de 2019, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro no mesmo fim de semana e terminou com o vice-campeonato no Mundial de Clubes.

Eles serão homenageados no ingresso e no copo personalizado da partida contra o Cuiabá:

Foto: Reprodução.

Aposentadoria de Filipe Luís

Nos anos seguintes, Filipe seguiu como titular absoluto, até perder espaço para Ayrton Lucas em 2022. Ambos disputavam posição, mas com frequentes lesões, o lateral de 38 anos não conseguia desempenhar 100% e, por isso, optou por encerrar a carreira. Anteriormente, Filipe Luís já havia declarado que só seguiria no futebol se fosse no Flamengo. Agora, o defensor deve atuar fora das quatro linhas, mas ainda no meio esportivo.

Nas redes sociais, o Flamengo publicou um vídeo em formato de "carta aberta", onde o lateral se despede do clube e dos torcedores:

Foi intenso, foi vitorioso, foi um torcedor dentro de campo.



Fili, Filipinho, Filipe.



Na voz da Maior Torcida do Mundo:



“FILIPE LUÍS!”



Um craque de leitura do futebol que é de outro planeta, que está nos livros de história de uma Nação.



QUE PRIVILÉGIO!



Com o Manto… pic.twitter.com/6KMT9wLZzZ — Flamengo (@Flamengo) November 30, 2023

Pelo Mais Querido, Filipe Luís atuou em 175 jogos, com 111 vitórias, 32 empates, 32 derrotas e quatro gols marcados. No clube desde 2019, ele conquistou 10 títulos: Libertadores (2019 e 2022), Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Supercopa (2020 e 2021), Recopa (2020) e Cariocas (2020 e 2021).

Rodrigo Caio

Foto: Gilvan de Souza

Diferente de Filipe Luís, Rodrigo Caio não vai se aposentar do futebol. O defensor buscará novos rumos após o fim do contrato com o Flamengo, que não será renovado. O zagueiro de 30 anos ficou marcado na história do Rubro-Negro pela dupla com Pablo Marí na campanha histórica de 2019.

Nos anos seguintes, não deixou de ser importante, mas passou por muitas lesões, principalmente no joelho, e pouco atuou. A título de comparação, atuou 60 partidas em 2019, sendo titular na zaga rubro-negra. Entretanto, os números só caíram desde então. Foram 32 partidas em 2020, 33 em 2021, e 12 partidas em 2022 e 2023.

Ao todo, o zagueiro tem 151 partidas e seis gols marcados. Ídolo da torcida, conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Cariocas.

Rodrigo Caio ainda não tem um futuro definido, visto que ainda não acertou com um novo clube para 2024. Ele poderia assinar um pré-contrato em julho, mas deve aguardar o fim do Brasileirão para acertar seu futuro.