Zé Rafael e Mayke mantém pés no chão após vitória contra o Fluminense

Palmeiras e Fluminense se enfrentaram na tarde deste domingo (03). O Allianz Parque foi o palco do duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão venceu por 1 a 0, o gol solitário foi marcado por Breno Lopes, ainda no primeiro tempo.

Com o triunfo em casa, os comandados de Abel Ferreira isolaram-se de vez na liderança com 69 pontos, três a mais que o Atlético-MG, que vem logo atrás. Para se tornar campeão brasileiro, o Palmeiras pode até perder na última rodada que mesmo assim permanecerá com a taça em mãos.

Após o apito final, o volante Zé Rafael e o lateral-direito Mayke concederam entrevista na zona mista, onde comentaram sobre a vitória e as grandes chances do Palestra vencer mais um Brasileirão.

“A gente encara todos os campeonatos com a mesma importância. Para nós, não tem diferença se o adversário está a 15 pontos na frente ou três. A gente sempre busca fazer o nosso melhor e eu já falei que é muito difícil estar a frente no campeonato, a equipe que estava relaxou um pouco, achou que já tinha ganho, se acomodou e a nossa equipe foi buscando jogo a jogo o resultado e hoje está na condição de disputar o título novamente”, comentou Zé Rafael.

“Enquanto tiver campeonato, enquanto tiver as possibilidades, a gente tem que estar preparado para tudo. Nossa equipe segue do mesmo jeito, se preparando, focada, para que a gente possa fazer um grande jogo em Minas e possa sair campeões”, disse o camisa 8 do Palmeiras.

“Nos nunca deixamos de correr atrás do Brasileiro, sabíamos que o Botafogo estava em uma vantagem muito grande, mas nosso elenco tem uma identidade muito forte mentalmente. O que a gente pensa sempre é não pensar nos nossos adversários. É procurar manter esse nível, porque ainda não acabou”, explicou Mayke.

"Sobre esse assunto (rumores sobre a saída de Abel Ferreira), a gente (elenco), não conversa muito com ele, é um cara excepcional, me ajudou muito, é um cara que eu aprendi muito. Quando entro em campo procuro fazer o meu melhor e fazer o que ele pede porque ele é o cara que me deu oportunidade, então sou muito grato a ele e a comissão técnica. Mas a gente está torcendo para que ele fique (...)", completou o lateral.

"Temos que focar agora, e fazer o que a gente vem fazendo, não tem que mudar. Vai ser um jogo muito difícil, como foi hoje. É manter esse ritmo que estamos conseguindo impor dentro de campo (...)", finalizou o defensor.

De olho na agenda, torcedor palmeirense!

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (06) às 21h30 (horário de Brasília). O embate em questão será fora de casa, contra o Cruzeiro, válido pela última rodada do Brasileirão.