Goiás se despede da Série A com vitória sobre lanterna América-MG

Em duelo realizado no Hailé Pinheiro, o Goiás terminou o Campeonato Brasileiro vencendo o América-MG. O placar foi de 1 a 0, com gol marcado por Luis Oyama. A partida teve seus altos e baixos, com o primeiro tempo de muitas oportunidades, por outro lado, a segunda etapa mais morna e tranquila.



Como foi o jogo?



Primeiro tempo



Minutos iniciais de muita pressão do lado Esmeraldino. O goleiro do Coelho, Jory teve que trabalhar bastante.

Aos 7 min, Guilherme Marques bateu forte com a perna esquerda e a bola pegou na trave do América-MG.

Aos 12, Oyama recebeu presente da defesa americana e chutou da intermediária ofensiva. A bola passou raspando a trave esquerda de Jory.

Aos 16, o América respondeu com um chutaço de Renato Marques, mas Tadeu fez uma defesaça.

Jogo muito aberto e movimentado com boas chances para os dois lados.

Com 19min, Anderson criou bela jogada, chutou firme, porém Jory brilhou novamente espalmando para escanteio.

No minuto 26, Renato Marques ficou cara a cara com Tadeu que defendeu de novo.

Aos 33min, em jogada pela esquerda, muito criativa, feita por Anderson, Luis Oyama recebeu o passe na entrada da grande área e bateu pro fundo da rede, para abrir o placar para o Goiás.

Aos 37, o América até empatou com Renato Marques, de cabeça, mas o gol foi anulado por falta marcada do centroavante que se apoiou no zagueiro Edu, do Goiás.

As duas equipes tiveram outras oportunidades, entretanto não foram perigosas. Com isso, a primeira etapa terminou em 1 a 0 para o Goiás contra o América-MG.

Segundo tempo

Com 8min, Renato Marques chutou de longe e a bola foi pra fora. Primeiro lance de perigo na etapa complementar.

Aos 15, após a cobrança de escanteio, Júlio cabeceou a bola que passou por cima do travessão, quase empatou o jogo pro América.

O Goiás foi chegar com perigo numa cobrança de escanteio aos 43min, Dodô cruzou e a bola viajou em direção ao gol. Jory espalmou para a linha de fundo.

Mesmo com pouquíssimas chances criadas na segunda etapa, o jogo ainda foi lá e cá. Sem perigos, o resultado persistiu ao do primeiro tempo. Portanto, o Goiás venceu por 1 a 0, decretando a derrota para a equipe do América-MG.

Como ficam?



Nessa 38ª rodada, os dois times completaram tabela, por já estarem rebaixados para a segunda divisão. Agora, o planejamento das duas instituições seguem rumo à próxima temporada.