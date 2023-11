Goiás e Cruzeiro fecham 35ª rodada do Brasileirão em confronto direto contra o Z-4

Nesta segunda-feira (27), a partir das 21h pelo horário de Brasília, o Goiás recebe o Cruzeiro no Estádio Halié Pinheiro, encerrando a 35ª rodada do Brasileirão Série A em briga direta contra o rebaixamento

O Goiás segue na luta contra o rebaixamento e ocupa neste momento a 18ª posição com 35 pontos conquistados. O esmeraldino está seis pontos atrás do Bahia (primeira equipe fora do Z-4) e necessita de uma vitória para tentar sonhar com a possibilidade de permanência.

Do outro lado, o Cruzeiro vive uma situação similar com 41 pontos conquistados e a 17ª posição na tabela de classificação. Devido à vitória do Bahia contra o Corinthians, a Raposa retornou à zona de rebaixamento e também possui a necessidade de vitória para fugir do Z-4.

Goiás contará com estreia do técnico do sub-20

Márcio Henrique segue no comando técnico após a demissão do português Armando Evangelista. Na última rodada, o Goiás foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-MG na Arena MRV e se complicou ainda mais em sua missão.

O novo técnico terá alguns desfalques certos em sua estreia do comando da equipe pois o lateral-esquerdo Sander (lesionado) e o volante Morelli (suspenso) estão fora da partida contra o Cruzeiro.

Além disso, o zagueiro Lucas Halter está pendurado com dois cartões amarelos, mas Guilherme Marques retorna após cumprir suspensão na última rodada. Para o duelo decisivo, a tendência que Hugo entre no lugar de Sidimar.

Provável escalação: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Diego (Raphael Guzzo), Palacios e Guilherme Marques; Allano e Matheus Babi.

Cruzeiro tenta manter invencibilidade com Paulo Autuori na reta final

A equipe comandada pelo técnico Paulo Autuori não perde há dois jogos com uma vitória e um empate em jogos atrasados pelo Brasileirão diante de Fortaleza e Vasco.

Diferentemente do adversário, o Cruzeiro terá apenas os desfalques de Matheus Jussa, lesionado, e o atacante Arthur Gomes, suspenso com três cartões amarelos. No entanto, Lucas Silva treinou normalmente nos últimos dias e deve retornar à equipe titular.

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Neris e Marlon; Filipe Machado, Lucas Silva (Ian Luccas) e Mateus Vital; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Rafael Papagaio (Wesley).

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistente 1: Bruno Boschilia

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos