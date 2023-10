Em duelo direto contra o rebaixamento, Goiás recebe Vasco na Serrinha

Na tarde deste domingo (29), às 16h (horário de Brasília), Goiás e Vasco se enfrentam na Serrinha, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é de extrema importância na luta contra o rebaixamento, já que ambos os times se encontram dentro do Z-4 e buscam desesperadamente evitar a zona de rebaixamento.

O Esmeraldino ocupa a 17ª colocação, com 31 pontos. Já o Cruz-Maltino está uma posição abaixo, em 18º, com 30 pontos. O Santos, o primeiro time fora do Z-4, tem 33 pontos.

Como chegam as equipes

O Goiás venceu apenas uma das suas últimas dez partidas. A equipe de Armando Evangelista agora se concentra nos jogos em casa para sair da má fase. Na última partida, a equipe chegou a abrir 2 a 0 contra o Fluminense, mas sofreu a virada e acabou sendo derrotada por 5 a 3.

Provável Goiás: Tadeu; Maguinho, Sidimar (Halter), Bruno Melo e Hugo (Sander); Willian Oliveira, Morelli, Guilherme e Palacios; Allano e Matheus Babi. Armando Evangelista não poderá contar com Diego, lesionado.

Já o Vasco, venceu quatro de suas últimas dez partidas. Os comandados de Rámon Díaz chegaram a engatar três vitórias seguidas, porém agora estão há duas partidas sem vencer há dois jogos. Na última rodada, a equipe carioca foi derrotada pelo Internacional, em casa, por 2 a 1.

Provável Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Léo (Maicon), Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair, Praxedes e Payet (Alex Teixeira); Gabriel Pec e Vegetti.

Já Ramon Diaz, não terá Paulinho e Erick Marcus, expulsos no último jogo. Além deles, Capasso, Marlon Gomes e Rossi (departamento médico) também não estarão à disposição do treinador argentino.

Retrospecto

O histórico geral entre as equipes mostra vantagem vascaína. Em 50 partidas, foram 22 vitórias do Vasco, contra 14 do Goiás, além de 14 empates.

No duelo do primeiro turno, deu Verdão, 1 a 0 em São Januário.

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa - SP)

Assistentes: Daniel Ricardo Simon Manis (Fifa - SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Daiani Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)