Felipão lamenta goleada sofrida pelo Atlético-MG contra Bahia, mas confirma permanência

Na noite desta quarta-feira (6), em partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG foi derrotado por 4 a 1 para o Bahia na Arena Fonte Nova. O técnico Felipão falou sobre seu futuro no clube. O atleta Guilherme Arana e o diretor de futebol Rodrigo Caetano também deram entrevistas, após o término do último confronto da temporada de 2023.

O treinador analisa erros da equipe na rodada final. "O que pareceu foi a verdade, não competimos de acordo como o que vínhamos competindo e perdemos o jogo. Quem competiu e entrou com espírito diferente foi o Bahia e conseguiu a vitória. Nós não competimos igual aos últimos jogos, chegamos em uma condição melhor na Libertadores. Mas a última impressão é que fica, não competimos e pagamos o preço".

Felipão fica no Galo

"Sim, quando assinei o contrato de 1 ano e meio sabia disso, quando falávamos era na brincadeira. Fizemos o que a diretoria esperava, estou satisfeito com o Galo. Então continuaremos aquilo que está colocado no papel. Vamos ter uma reunião na sexta para colocar em prática algumas coisas para disputar mais títulos".

"Campeonato foi decidido lá atrás"

O lateral-esquerdo Guilherme Arana diz que faltou foco. "Tivemos uma atuação abaixo, sabemos disso. Acho que o campeonato foi decidido lá atrás. Oscilamos muito, e no final pagamos por isso. Que sirva de aprendizado e que ano que vem a gente volte mais forte, que não percamos tantos pontos como perdemos. O final de Brasileirão foi muito bom, hoje foi um jogo atípico, mas se pegar o final da temporada, jogamos bem".

Diretor segue

Diretor de Futebol, Rodrigo Caetano afirma que também segue no Atlético. “Não estou apalavrado com nenhum clube. Sofro como qualquer torcedor do Galo. É o meu jeito de viver o clube. Esta possibilidade era zero de estar acontecendo", disse. “Temos uma reunião de planejamento na próxima sexta, que já vínhamos fazendo anteriormente, o que é normal nesta época. Espero que as coisas se encaminhem para continuidade”, completou.

Fim de temporada

O Atlético-MG encerra a temporada de 2023 em terceiro lugar no Brasileirão com 66 pontos e volta a jogar apenas no ano que vem, pelo Campeonato Mineiro.