Bahia recebe o Atlético-MG em jogo decisivo pelo Brasileirão

O Atlético Mineiro, visita o Bahia, nesta quarta-feira (6), às 21h30, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A vitória é importantíssima para ambos os times, mesmo que eles se encontrem em posições totalmente opostas na tabela.

O Bahia, depende da vitória para continuar com o sonho de se manter na segunda divisão. O "tricolor de aço" depende ainda de uma combinação de resultados dos jogos de adversários diretos na luta pela permanência na primeira divisão, podendo terminar o campeonato na 15° posição caso o Santos e o Vasco percam ou empatem os seus respectivos jogos.

Já o Atlético Mineiro, tem uma missão quase impossível a ser cumprida, derrotar o Bahia por um placar elástico de pelo menos 8 gols para se igualar ao saldo de gols do Palmeiras. O galo possui um saldo de 23 gols, já o líder, possui um saldo de 31 gols. Caso o galo consiga o título, seria um dos maiores feitos da história do Campeonato Brasileiro.

O Bahia vem de uma derrota complicada contra o lanterna e já rebaixado, América-MG, derrota essa que fez com que a equipe comandada por Rogério Ceni continuasse encabeçando o Z-4 com 41 pontos, 1 ponto atrás do Vasco, o 16° da tabela e 2 atrás do Santos, o 15°. Já a equipe de Luiz Felipe Scolari vem de uma vitória contra o São Paulo por 2 a 1, deixando uma mínima esperança de um título improvável na cabeça dos torcedores atleticanos.

Ficha Técnica

38° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Arbitragem: Ramon Abatti Abel; Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Thiaggo Americano Labes (auxiliares); Rodrigo José Pereira de Lima (quarto árbitro); Wagner Reway (VAR)

Prováveis Escalações

Bahia - Técnico: Rogério Ceni.

Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe, Thaciano e Cauly; Biel e Everaldo.

Atlético-MG - Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Everson; Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Arana; Otávio, Edenilson, Pavón e Igor Gomes; Hulk e Paulinho.