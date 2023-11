Bahia recebe o São Paulo na tentativa de sair do Z-4

Na noite desta quarta-feira (29), às 20h, o Bahia recebe o São Paulo em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. O time comandado por Rogério Ceni, que é o 17° colocado, precisa de uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o São Paulo, já classificado para a Libertadores por ter sido campeão da Copa do Brasil, está em situação mais confortável, em 10º lugar.

O comando do apito ficará com Braulio da Silva Machado (FIFA/SC). Ele será auxiliado por Alex dos Santos (SC), Thiaggo Americano Labes (SC) e Gustavo Ervino Bauermann (SC). No VAR estará Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS). Os torcedores que não irão ao estádio, terão apenas uma forma de acompanhar a partida, pelo Premiere (pay-per-view).

Chega com moral

Na última partida do Bahia, o time foi à Neo Química Arena para enfrentar o Corinthians. Os comandados de Rogério Ceni foram muito superiores aos donos da casa e venceram com propriedade. O placar final foi 5 a 1 para os baianos. Os gols foram marcados por Rezende, Kauly, Thaciano - duas vezes, de pênalti - e Ademir. Renato Augusto diminuiu para os donos da casa.

O jogo marca a tentativa de Rogério Ceni vencer pela prmeira vez na sua carreira como treinador o São Paulo. Ao todo, já são oito jogos contra o tricolor do Morumbi - 2 empates e 3 derrotas.O treinador tem duas possibilidades para o joo de hoje: escalar o mesmo time que goleou o Corinthians ou escalar Everaldo como centro-avante - desta forma, Yago Felipe deve perder sua vaga nos 11 iniciais.

Provável escalação: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido (Juba); Rezende, Acevedo (Yago Felipe) e Thaciano; Cauly, Biel e Everaldo.

Quer quebrar marca negativa

No último confronto do São Paulo, o time enfrentou o Cuiabá, no Morumbi e não conseguiu sair do zero. O jogo foi morno e o empate fo justo para as duas equipes.

O São Paulo ainda não venceu fora de casa e Dorival Júnior terá o desfalque de James Rodríguez. Por outro lado, ele terá a volta de Rafinha, Beraldo, Gabriel Neves e Diego Costa, que cumpriram suspensão no jogo passado.

Deste modo, o time que deve ir à campo é Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato; Lucas e Luciano.