Bahia goleia o Atlético MG e se livra do rebaixamento na última rodada

O Bahia venceu de maneira grandiosa o Atlético MG, na Arena Fonte Nova. O embate que desde o início, o Esquadrão de Aço foi quem mais criou oportunidades, com isso, concluiu muito bem e levou a melhor. Uma goleada que fica marcada também pelo fato da permanência do Bahia na Série A para o ano que vem.

Os gols da equipe baiana foram marcados por Cauly, Luciano Juba, Thaciano e Ademir. Já do lado mineiro, o artilheiro do campeonato Paulinho deixou o dele mais uma vez.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Bahia no início, já começou pressionando desde o primeiro minuto, por outro lado o Atlético buscou se reequilibrar na partida e também ir pra cima.

Aos 11min, saída de bola errada do lado Atleticano, o Esquadrão de Aço aproveitou, Thaciano tocou para Cauly que bateu, de primeira, pro fundo da rede. Gol para abrir o placar do jogo.

Aos 24, o Tricolor voltou a atacar com perigo num chute da intermediária ofensiva de Rezende, Éverson tocou na bola e mandou pra escanteio.

Aos 26, o Galo respondeu à altura, Pavón chutou de longe e obrigou Marcos Felipe fazer uma linda defesa.

Aos 33, Biel criou uma jogada incrível, fez o cruzamento pelo lado esquerdo da grande área, com o desvio do marcador, a bola quase entrou, ficou em cima da linha até ser tirada pela defesa Atleticana.

No minuto 36, em uma ótima criação de Igor Gomes, após o giro, enfiou a bola para Paulinho bater cruzado e empatar a partida, marcando o 20° gol dele no Brasileirão.

Aos 52, no último lance da primeira etapa, em um cruzamento de Thaciano pelo lado direito, Luciano Juba finalizou em um meio voleio, para colocar o Bahia novamente na frente no placar. Um belo gol de Juba.

Em uma etapa inicial bastante competitiva e bem disputada, o Esquadrão de Aço venceu o Atlético-MG por 2 a 1.

Segundo tempo



Aos 10min, Hulk cobrou falta, porém Marcos Felipe agarrou a bola.

Aos 23min, Thaciano voltou a aparecer. Em um chute despretensioso de Rezende, a bola sobrou dentro da área se oferecendo à Thaciano que guardou no fundo das redes, com a perna direita. Com este gol, ampliou o placar.

Já nos acréscimos, virou goleada, Ademir na velocidade ingressou na área, cortou para a perna direita e finalizou para o gol. Dito isso, o Bahia fez o quarto na Fonte Nova contra o Atlético MG.

Sendo assim, jogo encerrado com uma belíssima vitória do Bahia sobre o Atlético MG por 4 a 1.

Como ficaram no Brasileirão?

Com essa goleada do Esquadrão de Aço e a derrota do Santos para o Fortaleza, o Bahia conseguiu a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O time de Ceni ficou na 16ª colocação com 44 pontos. Um ponto a mais que o Santos. Por outro lado, o Atlético MG ficou com a 3ª colocação da competição com seus 66 pontos.