Arsenal busca manter o embalo nos últimos jogos da Champions League

Após derrota para o Aston Villa por 1 a 0 no último fim de semana pelo Campeonato Inglês, o Arsenal agora muda o foco para a Champions League e o desafio dessa vez será contra o PSV Eindhoven, através da última rodada da fase de grupos, às 14h45 (horário de Brasília), no Philips Stadion.

Na tabela de classificação do Grupo B, os Gunners aparecem na primeira colocação com 12 pontos somados, incluindo quatro vitórias e apenas uma vitória em cinco jogos disputados.

Dessa forma, o Arsenal também já está classificado para as oitavas de final da competição continental, além de se garantir de vez na liderança da chave, ao vencer o Lens de goleada por 6 a 0 na última rodada.

No entanto, os Gunners buscam manter o embalo nos últimos jogos da fase de grupos da Champions League. Durante esse período, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta conquistou três vitórias consecutivas e seguem com um dos favoritos ao título nesta temporada.

Porém, o último revés do Arsenal na competição continental, foi justamente para o próprio Lens fora de casa por 2 a 1, no dia 3 de outubro, através da segunda rodada do Grupo B.

Desde então, os ingleses nunca mais foram derrotados na Champions League e chegam bastante embalados para enfrentar os holandeses nesta terça-feira.

Além disso, o Arsenal também busca se firmar com uma das melhores campanhas da fase de grupos da Champions e só ficando apenas atrás de Manchester City e Real Madrid, que tem uma vitória a mais.

Arsenal terá vários desfalques para enfrentar o PSV nesta terça-feira

Diante do PSV, o Arsenal terá que lidar com vários desfalques, como nos casos do lateral-esquerdo Takehiro Tomiyasu, dos meias Fábio Vieira e Emile Smith Rowe, do zagueiro Jurrien Timber e do volante Thomas Partey, que estão entregues ao departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Para seus respectivos lugares, o técnico Mikel Arteta deverá escalar Eddie Nketiah, Leandro Trossard, Jorginho e Jakub Kiwio, entre os titulares dos Gunners nesta terça-feira pela última rodada da fase de grupos da Champions League.