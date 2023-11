Muito emocionados, presidente e técnico do Vila Nova lamentam resultado após derrota

Nesta tarde de sábado (25), O Vila Nova foi até o Frasqueirão enfrentar o já rebaixado ABC. O Tigre não disputava a Série A desde 1985 e se vencesse estaria de volta à elite do Campeonato Brasileiro.

Contudo, depois de um roteiro inacreditável, o Alvinegro Potiguar derrotou o Vila pelo placar de 3 a 2 e acabou com o sonho Colorado de subir à primeira divisão do Brasileirão.

O Tigrão deixou escapar uma chance de ouro, a torcida foi em peso até Natal (RN) para acompanhar o jogo mais importante da história do clube, porém viram uma das derrotas mais doídas dos últimos anos. Em um tom emocionado e muito abalado, o presidente da equipe, Hugo Jorge Bravo, concedeu uma breve entrevista. Assim como o treinador Higo Magalhães.

Coletiva do presidente e do comandante do Vila Nova

Ao ser perguntado sobre os prejuízos financeiros com o não acesso de divisão, Hugo comentou: “Lógico que se parar para pensar é um prejuízo financeiro. É bom que se diga hoje que o Vila tem a maior posição dele no ranking da CBF e nós só não estamos indo para a Copa do Brasil porque esse ano mudou o formato da competição. Assim como outros grandes clubes do país também não estão indo. O Santos, por exemplo, é um deles. O Corinthians também não está confirmado. A gente cria os seus ativos para que no final do ano venha ajudar no pagamento das contas. Nós temos um grande ativo que o Gelado, menino que hoje nessa idade é o melhor jogador na posição do Brasil, por mais que o torcedor critique, é o líder de assistências na competição e tem o melhor GPS dentro de campo junto com o Lourenço. O acesso seria uma redenção. Só que não subindo, não altera muito a nossa condição.”

Outra questão abordada foi sobre perseverar. Usando o exemplo do Fortaleza, Hugo respondeu sobre o futuro do clube: “Continuar perseverando. Quando você olha assim, nós não somos diretores de futebol. O mesmo sonho do torcedor, é o nosso. Nunca na nossa vida foi nada de graça, nada pode superar a fé e o trabalho e nós vamos continuar trabalhando forte e tenho absoluta certeza que o Vila segunda-feira vai ter vinte pedreiros lá dentro do CT. Pedi a benção, meu coração está em paz. Só a graça de Deus me basta.”

Por fim, o treinador Higo Magalhães também falou sobre o início do confronto e estava completamente atônito: "Na verdade é difícil analisar dessa forma porque a gente tinha muita confiança e não conseguiu desenvolver aquilo que vínhamos desenvolvendo. Infelizmente as coisas fugiram do controle inicialmente, aí o adversário foi ganhando confiança e a gente foi perdendo a mesma dentro do jogo. Quando a gente toma o gol há um abatimento.”