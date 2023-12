Após a derrota para Fluminense, goleiro do Al Ahly reclama de possível pênalti não marcado

Na tarde desta segunda-feira (18), o Al Ahly, em sua nona participação, perdeu por 2 a 0 para o Fluminense. O clube é o maior vencedor da Liga dos Campeões da África, com 11 títulos, e enfrentou o Al-Ittihad, time de grandes nomes como Benzema e o brasileiro Romarinho, conquistando a vitória. No entanto, não teve sucesso contra o tricolor carioca.

O goleiro El Shenawy, titular da seleção egípcia e ganhador de diversos prêmios pelo clube africano, teve uma boa participação em campo, mas não conseguiu segurar os gols de Jhon Arias e John Kennedy.

Pediu desculpas

El Shenawy lamentou o resultado de confronto, pois estavam confiantes da classificação e pediu desculpas para os torcedores. “Acreditávamos que iríamos para a final, mas agora vamos tentar no próximo jogo fazer o melhor. Peço desculpas para os torcedores porque eles merecem o melhor, e eu só posso dizer que tivemos um pouco de infelicidade por perder.” diz o goleiro.

Possível pênalti

O egípcio ainda reclama da arbitragem e afirma possível pênalti de Nino em Kahraba, enquanto o confronto estava ainda 1 a 0. “Fizemos tudo, jogamos bem, foram três ou quatro chances, tivemos um pênalti que o árbitro não marcou… Fomos muito azarados na minha opinião. O outro time também teve algumas chances. No segundo tempo o jogo foi lá e cá, mas o pênalti foi uma grande mudança no jogo porque depois nós fomos apressados e não mantivemos nosso nível de concentração.”

O pênalti sofrido por Marcelo, jogador do Fluminense, resultou no primeiro gol da equipe brasileira e alterou a dinâmica do jogo para o Al Ahly, que enfrentou dificuldades para conter o tricolor das Laranjeiras.

O clube voltará aos campos nesta sexta-feira (22) para disputar o terceiro lugar com o time derrotado no confronto entre Manchester City e Urawa Reds, no estádio Prince Abdullah Al-Faisal, às 11h30 (horário de Brasília)