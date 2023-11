Brasil visita a invicta Colômbia pelas Eliminatórias

A seleção vai começar a disputar a última data Fifa em 2023. A Seleção Brasileirão enfrentarão a Colômbia, nesta quinta-feira (16), no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, às 21h (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Os Cafeteiros estão invictos na competição. Enquanto a Canarinho precisa voltar a vencer na competição.

As seleções já se enfrentaram em 35 oportunidades, com 21 triunfos brasileiros, 11 empates e três vitórias dos colombianos. No último confronto, o Brasil levou a melhor, por 1 a 0, em novembro do ano passado, ainda pelas eliminatórias de 2022.

Como chega a Colômbia?

Apesar de ocupar a quinta colocação, a seleção colombiana está invicta na competição, com sete pontos somados, mesma pontuação do Brasil. Os Cafeteiros vem de três empates consecutivos, contra Chile, Uruguai e Equador. O time comandado pelo treinador Nestor Lorenzo promete não dar vida fácil ao Brasil.

Caso vença, os rivais podem ultrapassar a seleção de Fernando Diniz. Nomes conhecidos aqui são figurinhas marcadas na Colômbia, como James Rodríguez, craque do Tricolor Paulista e deve ser a principal atração dos colombianos e Jhon Arias, que não poderá atuar por suspensão automática.

O treinador da equipe conta com dois desfalques para o confronto, Jhon Arias, que cumpre suspensão, e o lateral-direito Santiago Arias, lesionado.

Provável escalação

Vargas; Mosquera, Cuesta, Sánchez e Machado; Uribe e Castaño; Sinisterra, James Rodríguez e Díaz; Rafael Borré.

Como chega o Brasil?

A seleção brasileira não vive momento feliz nas eliminatórias, vem de dura derrota para o Uruguai por 2 a 0. Hoje, ocupa a terceira posição na tabela, com sete pontos. Além disso, a seleção ainda não apresentou um bom futebol, fora a primeira partida, contra a Bolívia, onde venceu por 5 a 1.

A seleção comandada por Fernando Diniz precisa voltar a vencer, já que não consegue um triunfo há duas partidas. Além disso, uma vitória contra a forte seleção colombiana retomará o ânimo para enfrentar a atual campeã do mundo, Argentina, na próxima terça-feira, no Maracanã.

O treinador brasileiro conta com três importantes desfalques para o confronto. Éderson, com um trauma no pé, Casemiro, com lesão na coxa e Neymar, novamente lesionado. Com isso, os cotados a substituírem os craques são, Alisson, André e Rodrygo.

Provável escalação

Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Martinelli.

Nomes que podem fazer a diferença

Foto: Divulgação / Selección Colombia

Luis Díaz, atual jogador do Liverpool, é a principal arma colombiana. Com três gols em 11 jogos nesta temporada, o jogador divide protagonismo com James Rodriguez.



​ Foto: Divulgação / Selección Colombia

Vini Jr, principal jogador do Real Madrid nas últimas temporadas, é a principal peça da seleção atual com Neymar fora, o astro merengue ainda não conseguiu performar seu melhor futebol pela canarinho.

Arbitragem

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolás Tarán (URU) e Martín Soppi (URU)

VAR: Leodan González (URU)