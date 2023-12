Uefa define chaveamento das oitavas de final da Liga dos Campeões

Na manhã desta segunda feira (18), a Uefa realizou o sorteio dos jogos para o chaveamento das oitavas de final da Champions de League. A cerimônia foi realizada na sede da entidade, em Nyon, na Suíça.

Os jogos de ida estão previamente marcados para os dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro, enquanto o jogo de volta, estão marcados para os dias 5, 7, 12 e 13 de março. Depois disso, com os resultados dos jogos de ida e volta, no agregado, apenas uma equipe passa para as quartas de final, enfrentando então, outra equipe que também venceu.

Potes

As equipes foram colocadas em dois grupos, com os do pote 1 enfrentando os do pote 2.

No pote 1 as equipes que estavam eram, Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid, Real Sociedad.

No pote 2 as equipes que estavam eram, Copenhagen, Inter de Milão, Lazio, Napoli, Porto, PSG, PSV, RB Leipzig.

Foto: Divulgação / Uefa

Confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões

Os times que estão à esquerda na relação abaixo jogam primeiro em casa nesses duelos das oitavas. Quem estiver do outro lado, decide em casa.

Porto x Arsenal

Napoli x Barcelona

PSG x Real Sociedad

Inter de Milão x Atlético de Madrid

PSV x Borussia Dortmund

Lazio x Bayern de Munique

Copenhagen x Manchester City

RB Leipzig x Real Madrid

Invictos

Manchester City e Real Madrid foram as únicas equipes que avançaram com 100% de aproveitamento. Há mais quatro invictos: Bayern, Real Sociedad, Inter, e Atlético de Madrid. A Espanha é o país com mais representantes, quatro, seguido de Itália e Alemanha, ambos com três.

O atual campeão da competição, o Manchester City, é novamente o grande favorito para o título. A equipe inglesa faz sua estreia no mata-mata fora de casa contra o Copenhagen.

Diante destes jogos, o mais equilibrado promete ser entre a vice-campeã na temporada passada, Inter de Milão contra o Atlético de Madrid.