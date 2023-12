Manchester City domina Urawa Reds e avança para decisão do Mundial de Clubes contra o Fluminense

Nesta terça-feira (19), o Manchester City não tomou conhecimento do Urawa Reds no King Abdullah Sports City e conquistou uma confortável vitória por 3 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes. Hoibraten, Kovacic e Bernardo Silva foram os autores dos gols.

Primeiro tempo dos ingleses em ritmo de treino

Mesmo com as ausências de Haaland e Kevin De Bruyne, os comandados de Pep Guardiola conseguiram se impor totalmente diante do Urawa Reds controlando o primeiro tempo do início ao fim graças à exorbitante posse de bola.

A equipe japonesa (que eliminou o León na semifinal com placar de 1 a 0) tentou repetir a mesma estratégia sob comando do técnico Maciej Skorza, atuando em bloco baixo no campo defensivo, dando a bola para os Citzens. Contudo, o Urawa Reds deixou o primeiro tempo sem finalizações.

Nos primeiros 25 minutos, o Manchester City alcançou 82% de posse de bola no primeiro tempo, mas sem grandes chances de gol por falta de melhor definição nas finalizações no terço final, visto que a equipe japonesa aos poucos foi se desorganizando.

Aos 31', Nishikawa precisou trabalhar para espalmar no reflexo o forte chute de Matheus Nunes. Na sequência, Kovacic encontrou Foden na meia-lua e o inglês experimentou de fora da área, parando em nova chance no canto.

Quando tudo indicava que o Urawa conseguiria segurar o empate sem gols no primeiro tempo, um gol contra nos acréscimos encaminhou a vitória dos Citzens. Aos 46', Bernardo Silva conduziu pela direita e serviu a ultrapassagem de Matheus Nunes na área. Após chegar a linha de fundo, o português cruzou na primeira trave e Höibraten concluiu contra no contrapé do goleiro Nishikawa.

Manchester City definiu a vitória sem nenhum susto

Diferentemente da etapa inicial, o Manchester City subiu a intensidade no início do segundo tempo e logo conseguiu buscar o segundo gol. Aos 7', Walker arranjou um passe espetacular para Kovacic surgir na cara do gol para vencer Sekine na velocidade e finalizar no canto alto de Nishikawa.

Na sequência, Grealish deixou Sekine novamente na "saudade" e cruzou na medida para Matheus Nunes testar firme e para fora, mesmo com o gol escancarado. Mesmo assim, o City seguiu em cima e marcou o terceiro aos 14' em contragolpe pela esquerda.

Matheus Nunes costurou por dentro, soltou chute firme e Nishikawa espalmou em bela defesa. No rebote, Bernardo Silva aproveitou e chutou com desvio para acertar o canto esquerdo e dar números finais ao jogo.

Nishikawa ainda foi exigido novamente aos 31' quando Bobb foi a linha de fundo pela direita para ajeitar buscando Julian Álvarez, mas o argentino chutou em cima do goleiro que defendeu com o peito, no reflexo. Antes do apito final, Ederson trabalhou para evitar o gol de Nakajima ao fazer a cobertura com carrinho.

Sequência do Mundial de Clubes

O Urawa Reds disputará o terceiro lugar contra o Al Ahly, do Egito, na disputa pelo terceiro lugar, a partir das 11h30 pelo horário de Brasília. Na sequência, às 15h, teremos a grande decisão entre Fluminense e Manchester City.