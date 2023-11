"Esperei muito tempo", destaca John Kennedy após gol do título na Libertadores

O dia 4 de novembro de 2023 ficará para sempre na memória de todo torcedor do Fluminense. Foi nesse dia que o clube conquistou a primeira Copa Libertadores de sua história, com um roteiro emocionante, que contou mais uma vez com o personagem principal sendo John Kennedy.

O camisa 9 do Tricolor saiu do banco e marcou um golaço após assistência de Keno, garantindo a Glória Eterna ao clube das Laranjeiras e tornando a profecia do professor Fernando Diniz em realidade. Antes de colocar o atacante em campo, o treinador foi até o jogador e garantiu: "Você vai fazer o gol do título."

Na comemoração, ele acabou sofrendo o segundo amarelo por subir as escadas de segurança do Maracanã para comemorar com a torcida, resultando na expulsão.

Emocionado, o atacante falou sobre a alegria de viver um momento como esse: "Estou muito feliz. É o gol mais importante da minha vida até o momento (risos). Gol de título... Esperei isso muito tempo, hoje veio, graças a Deus. Vim aqui na minha família e fui expulso, mas nada tira nosso dia hoje, hoje era nós e pronto", disse John Kennedy, ao Globo Esporte.

"O Presidente" se tornou talismã da equipe

John Kennedy, que tem o nome em homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, passou por momentos difíceis antes de chegar ao momento que ele vive atualmente. Em 2022, o jogador teve diversos casos de indisciplina, que o levaram a ser afastado do elenco principal, treinando apenas com os jogadores da base do clube.

Com a chegada de Diniz ao Tricolor, as coisas começaram a mudar. O técnico sempre deixou claro que estava empenhado em recuperar o atacante, e no início de 2023, "JK" foi emprestado para a Ferroviária, onde se destacou no Campeonato Paulista ao ser um dos artilheiros da competição.

Com o bom desempenho, o jogador de 21 anos voltou ao Flu e passou a ser o substituto imediato de Germán Cano, chegando até mesmo a ser titular ao lado do argentino no comando de ataque.

Nesta campanha da Libertadores, ele marcou gols em todas as fases do mata-mata, incluindo o gol que deu início à reação contra o Internacional, na semifinal, e o gol de hoje, que garantiu ao Fluminense o título mais importante de seus 121 anos de história.